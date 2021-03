Les actions asiatiques suivent Wall Street en raison de nouvelles inquiétudes liées aux virus

Un négociant en devises passe devant les écrans montrant l’indice composite coréen des cours boursiers (KOSPI), à gauche, et le taux de change entre le dollar américain et le won sud-coréen à la salle des marchés de change à Séoul, en Corée du Sud, le vendredi 12 mars 2021 Les actions ont été mitigées en Asie vendredi après que de larges gains ont porté plusieurs indices majeurs à des plus hauts historiques à Wall Street. (

Les marchés boursiers asiatiques ont suivi la baisse de Wall Street mercredi après que les gouvernements européens ont prolongé les verrouillages anti-coronavirus, assombrissant les perspectives de reprise économique.

Les références du marché à Shanghai, Tokyo et Hong Kong ont reculé.

Du jour au lendemain, Wall Street a abandonné la plupart des gains de la veille alors que les valeurs technologiques, industrielles et bancaires ont chuté.

La confiance des investisseurs a été ébranlée après que l’Allemagne, la plus grande économie d’Europe, et les Pays-Bas ont prolongé les verrouillages et imposé de nouvelles restrictions aux voyages et aux affaires en réponse aux pics d’infection.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le nombre de décès hebdomadaires dus au virus augmentait à nouveau après six semaines de déclin. Il a déclaré que le nombre de nouveaux cas signalés avait augmenté dans quatre des six régions du monde.

«Les investisseurs se sont retrouvés à la recherche de gilets de sauvetage, car il semble que nous naviguions de nouveau dans la mer orageuse de la pandémie de coronavirus», a déclaré Stephen Innes d’Axi dans un rapport.

L’indice composite de Shanghai a perdu 1,2% à 3 369,78 et le Nikkei 225 à Tokyo a chuté de 2% à 28 405,52. Le Hang Seng à Hong Kong a reculé de 2,1% à 27 905,54.

Le Kospi en Corée du Sud a cédé 0,3% à 2 996,35. Le S & P-ASX 200 en Australie a gagné 0,5% à 6778,80.

L’indien Sensex a ouvert en baisse de 1% à 49 502,30. Les marchés de la Nouvelle-Zélande et de l’Asie du Sud-Est ont reculé.

En Europe, l’Allemagne a prolongé les restrictions anti-virus de trois semaines jusqu’au 18 avril et a déclaré que les voyageurs arrivant de l’étranger par avion devaient être testés pour le coronavirus avant d’embarquer sur leur vol. Les Pays-Bas ont prolongé leur verrouillage de trois semaines.

Cela faisait suite à des mouvements similaires plus tôt par l’Italie et la France.

Les investisseurs hésitent entre l’optimisme concernant les vaccins contre les coronavirus qui pourraient permettre aux affaires et aux voyages de revenir à la normale et l’inquiétude quant au rythme de la reprise.

Les traders surveillent également le potentiel de reprise des pressions inflationnistes après que les économies en difficulté ont été inondées de crédit et de dépenses publiques. Cela a déprimé les prix des obligations américaines, ce qui a incité certains à retirer de l’argent des actions.

A Wall Street, l’indice de référence S&P 500 a reculé de 0,8% mardi à 3 910,52. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,9% à 32 423,15.

Le Nasdaq, dominé par les valeurs technologiques, a chuté de 1,1% à 13 227,70.

À Washington, la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ont déclaré au Congrès qu’il fallait faire plus pour limiter les dommages économiques. Powell a souligné qu’il ne s’attend pas à ce que les programmes de relance déclenchent l’inflation.

Les rendements obligataires, ou la différence entre le prix du marché et le paiement à l’échéance, se sont rétrécis à mesure que les prix montaient. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans est tombé à 1,63%, en baisse par rapport au niveau de la semaine dernière au-dessus de 1,70%.

Cela a pesé sur les banques et autres sociétés financières qui considèrent les rendements comme une référence pour les taux d’intérêt qu’elles facturent sur les prêts hypothécaires et autres prêts. Bank of America a chuté de 2,0% et Wells Fargo de 1,9%. American Express a glissé de 2,8%.

Sur les marchés de l’énergie, le brut américain de référence a augmenté de 33 cents à 58,09 $ le baril en négociation électronique sur le New York Mercantile Exchange. Le contrat a plongé de 3,79 $ mardi à 57,76 $ après que l’annonce du verrouillage de l’Allemagne ait déclenché des inquiétudes concernant la demande de l’industrie et le déclin des voyages.

Le Brent, utilisé pour fixer le prix des pétroles internationaux, a gagné 41 cents à 61,27 $ le baril à Londres. Il a perdu 3,83 $ la session précédente à 60,79 $.

Le dollar est tombé à 108,51 yens contre 108,75 yens mardi. L’euro a reculé à 1,1845 $ contre 1,1853 $.