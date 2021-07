Les actions asiatiques trébuchent sur les soucis technologiques de la Chine

in

Un homme regarde un tableau électrique montrant l’indice Nikkei à l’extérieur d’une maison de courtage dans un quartier des affaires de Tokyo, Japon

Les actions asiatiques étaient mitigées lundi au milieu des inquiétudes croissantes concernant la répression de la Chine contre les entreprises technologiques locales, réduisant les gains antérieurs réalisés après qu’un rapport bienvenu sur l’emploi américain a poussé les actions mondiales à un niveau record.

Les plus grands marchés de la région, le Japon et la Chine, ont tous deux baissé. Le Nikkei (.N225) a chuté de 0,6% à la suite d’une augmentation des infections au COVID-19 à Tokyo, quelques semaines seulement avant que la ville n’accueille les Jeux olympiques.

Les entreprises technologiques chinoises se sont effondrées au milieu des inquiétudes suscitées par la répression de Pékin contre le géant du covoiturage Didi Global et l’examen minutieux d’autres sociétés de plateformes du pays.

Cela a poussé les blue chips chinois (.CSI300) en baisse de 0,4% et le Hang Seng de Hong Kong (.HSI) de 0,8%, pesant sur l’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS), qui est passé en territoire négatif.

Les actions de Taïwan (.TWII) se sont démarquées, se ralliant à 1,2%, tandis que le Kospi de Corée du Sud (.KS11) a ajouté 0,3%.

Les échanges ont été plus fluides que d’habitude, les marchés américains étant fermés pour le week-end prolongé du 4 juillet, ce qui signifie que “l’action des prix pourrait être instable”, et les marchés pourraient “négocier sur leurs propres particularités régionales plutôt que sur une macro-thématique”, a déclaré Kyle Rodda, un marché analyste chez IG à Melbourne.

“Mais étant donné les chiffres de la masse salariale non agricole de vendredi, les choses sont toujours vraiment, vraiment optimistes, et je pense que vous commencerez à voir cela se reproduire au fur et à mesure que la semaine se déroule”, a déclaré Rodda.

« Les conditions sont réunies pour que les actions continuent de grimper partout dans le monde. »

L’indice MSCI All Country World (.MIWD00000PUS) a clôturé à un record de 724,66 la semaine dernière et a légèrement augmenté lundi malgré les vents contraires asiatiques.

Les contrats à terme sur actions européennes ont indiqué des gains mineurs, les contrats à terme Euro Stoxx 50 étant légèrement plus élevés, tandis que les contrats à terme FTSE ont augmenté de 0,1%.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont signalé une baisse de 0,2% pour l’ouverture de mardi, après que l’indice a clôturé en hausse de 0,8% à un record vendredi. Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a augmenté de 0,4% et le Nasdaq Composite (.IXIC) a augmenté de 0,8% pour atteindre également un record.

La masse salariale non agricole aux États-Unis a augmenté de 850 000 emplois plus que prévu le mois dernier. Mais le taux de chômage a augmenté de manière inattendue à 5,9% contre 5,8%, tandis que le salaire horaire moyen étroitement surveillé, un indicateur de l’inflation des salaires, a augmenté de 0,3% le mois dernier, inférieur à la prévision consensuelle d’une augmentation de 0,4%.

“L’impression de boucle d’or suggère qu’il n’est pas nécessaire d’accélérer le calendrier de réduction ou le profil de hausse des taux implicite”, a écrit Tapas Strickland, analyste à la National Australia Bank, dans une note client.

«Dans l’ensemble, le niveau de la masse salariale est toujours inférieur de 6,8 millions aux niveaux d’avant la pandémie de février 2020 et est toujours inférieur au niveau de progrès substantiel requis par la Fed. En tant que tel, il n’y a rien dans ce rapport pour que la Fed devienne belliciste. »

Les yeux seront rivés sur le procès-verbal de la réunion du Comité fédéral des marchés ouverts du mois dernier, lorsque les décideurs ont surpris les marchés en signalant deux hausses de taux d’ici la fin de 2023.

Les commentaires des responsables de la Fed depuis lors ont été plus équilibrés, en particulier de la part du président Jerome Powell, et les investisseurs analysent la publication de mercredi à la recherche d’indices supplémentaires sur le calendrier du resserrement de la politique.

Le dollar était globalement stable lundi après avoir chuté d’un sommet de trois mois à la fin de la semaine dernière, sous la pression des détails plus faibles du rapport sur les salaires américains.

Le billet vert s’est renforcé de 0,1% à 111,110 yens et a légèrement progressé à 1,18615 $ pour un euro.

L’or a légèrement baissé de 0,1% à 1 785,03 $ l’once.

Le pétrole brut était limité alors que les pourparlers de l’OPEP+ s’éternisaient. Le ministre saoudien de l’Énergie a repoussé dimanche l’opposition d’un autre producteur du Golfe, les Émirats arabes unis, à un projet d’accord OPEP+ et a appelé au « compromis et à la rationalité » pour parvenir à un accord lorsque le groupe se réunira à nouveau lundi.

Le brut Brent a augmenté de 7 cents à 76,24 $ le baril, et le brut américain a perdu 4 cents à 75,20 $ le baril.