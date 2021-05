Les actions automobiles reprendront bientôt leur tendance haussière; ICICI Direct dit acheter ces deux actions pour de solides rendements

À l’avenir, le courtage s’attend à ce que l’espace automobile reprenne sa tendance haussière. (Image: REUTERS)

Les actions du secteur automobile sont sous pression depuis février de cette année, reculant après avoir considérablement progressé en 2020. Bien que la deuxième vague de covid-19 continue de rester un surplomb du secteur, la plupart des actions ont détenu des supports clés, selon ICICI Direct. À l’avenir, le courtage s’attend à ce que l’espace automobile reprenne sa tendance haussière, a-t-il déclaré dans une note récente. “L’indice automatique a également généré une cassure au-dessus d’un canal en baisse contenant la baisse corrective des trois derniers mois indiquant une reprise du mouvement haussier”, indique le rapport. La demande de véhicules personnels et de véhicules utilitaires devrait augmenter dans les années à venir.

Ashok Leyland

Objectif – Rs 138

Sur le plan technique, l’action a connu un retracement sain au cours des trois derniers mois. «Le titre reprend sa tendance principale à la hausse car il a enregistré une cassure au-dessus de son canal baissier contenant l’ensemble de sa baisse corrective des trois derniers mois, signalant sa résilience et offrant une nouvelle opportunité d’entrée», indique le rapport. Ashok Leyland a maintenant donné une cassure au-dessus de la fourchette de Rs 106-119 de ses cinq dernières semaines, ce qui, selon ICICI Direct, indique la conclusion de la phase corrective. Le support pour le stock se situe à Rs 111, ce qui agirait comme un stop-loss.

Ashok Leyland est un jeu de véhicules purement commerciaux, détenant une part de marché de 16,3%. “Ashok Leyland est un candidat de choix pour la prochaine reprise du cycle CV”, a déclaré ICICI Direct. «Nous construisons un TCAC de volume d’environ 35%, un TCAC de 38,5% de revenus pour TOUS sur FY21E-23E ainsi qu’un retour à la rentabilité d’ici là», ont-ils ajouté. L’action se négocie à Rs 125 par action, ce qui implique une hausse de 10%. ICICI Direct recommande d’acheter la gamme de Rs 118-122 pour une période de trois mois.

Minda Industries

Cible – Rs 635

Le stock est resté un surperformer dans le domaine de l’automobile. «Le fait saillant de tout le rallye depuis le plus bas de mars 2020 à Rs 199, est que chaque correction a tenu la hausse de l’EMA à 10 semaines. Au cours de la phase de correction des trois derniers mois, le cours de l’action a maintenu son rythme et a formé une base plus élevée à une moyenne clé qui coïncide avec une zone de cassure pluriannuelle autour de Rs 460 », a déclaré ICICI Direct. Le support immédiat pour le stock est à Rs 500.

Minda Industries est un accessoire automobile de premier plan avec une présence diversifiée sur les segments, les produits et les clients. ICICI Direct estime que la reprise de la production OEM au cours des derniers mois après le déclin des effets de première vague de covid est de bon augure pour Minda Industries étant donné sa forte dépendance vis-à-vis du canal. «Minda offre un jeu de premier plan sur la premiumisation des véhicules en Inde et continue de surpasser l’industrie via l’augmentation de la valeur des kits et l’ajout de nouveaux produits», ont-ils ajouté. Le stock se négocie à Rs 571 par action, ce qui indique une hausse de 13%. L’achat a été conseillé entre Rs 535-552, avec un stop-loss à Rs 495.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.