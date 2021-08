Les actions Bharti Airtel, IndiGo, Tata Steel, Nazara Technologies, Coal India en point de mire

in

Les marchés boursiers indiens seront guidés par les données macroéconomiques, les chiffres des ventes d’automobiles et les tendances mondiales cette semaine

Les contrats à terme Nifty régnaient à 85,50 points ou 0,51% à 16 810,50 sur la bourse de Singapour, suggérant que l’indice Nifty 50 pourrait atteindre de nouveaux sommets lundi. Lors de la session précédente, les indices boursiers de référence ont atteint de nouveaux sommets de clôture, l’indice de l’ESB à 30 actions clôturant pour la première fois au-dessus de la barre des 56 000. Les marchés boursiers indiens seront guidés par les données macroéconomiques, les chiffres des ventes d’automobiles et les tendances mondiales cette semaine. «La texture du graphique suggère que le SMA à 10 jours ou 16550 serait le niveau sacro-saint pour la cassure de Nifty. Si l’indice franchit le niveau, la tendance haussière pourrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 16825-16950. D’un autre côté, le licenciement de 16550 peut déclencher une faiblesse temporaire jusqu’aux niveaux 16375-16300 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Bharti Airtel : Bharti Airtel augmentera jusqu’à Rs 21 000 crore grâce à une offre d’actions de droits, a déclaré dimanche l’opérateur de télécommunications après avoir approuvé l’émission à Rs 535 chacun, y compris une prime de Rs 530 par action. Les actions seront émises à raison de 1 pour 14 actions détenues.

Indigo: IndiGo a annoncé dimanche avoir nommé Gregg Saretsky en tant que conseiller spécial et qu’il travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de direction pour accélérer les opportunités d’amélioration opérationnelle et commerciale de la compagnie aérienne.

Tata en acier : Tata Steel investira 8 000 crores de roupies en dépenses d’investissement dans ses opérations en Inde au cours de l’exercice en cours, a déclaré le PDG et directeur général de la société, TV Narendran.

Nazara Technologies : Le conseil d’administration de Nazar Technologies a approuvé un investissement stratégique pour l’acquisition proposée de 10 000 actions de Rs 10 chacune représentant 100% du capital social émis et libéré d’OpenPlay Technologies Private Limited (OpenPlay) auprès de ses actionnaires existants, à savoir Sreeram Reddy Vanga et Unnati Management Consultants LLP pour un montant de Rs 186,41 crore, en une ou plusieurs tranches.

Charbon de l’Inde : La branche de Coal India, Northern Coalfields Ltd, a expédié le plus grand volume de charbon jamais enregistré en une seule journée le 27 août, a annoncé samedi le ministère du charbon. “Le 27 août 2021, le prélèvement de l’entreprise a atteint 3,87 tonnes lakh”, a déclaré le ministère du charbon dans un communiqué.

