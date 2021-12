Les actions chinoises BABA, JD et BIDU sont touchées grâce à Didi Delisting News

Hier après-midi, les régulateurs américains ont annoncé qu’ils allaient de l’avant avec une nouvelle politique qui laissait les investisseurs se préparer à l’impact. La Securities and Exchange Commission (SEC) a confirmé que les sociétés internationales qui ne se conforment pas aux exigences réglementaires américaines seront sujettes à l’expulsion des principaux indices du pays. Pour les actions chinoises qui se négocient sur les bourses américaines, ce n’était pas une bonne nouvelle, car cela jetait un doute considérable sur leur avenir.

Source : Akarat Phasura / Shutterstock.com

Les actions de ces sociétés ont rapidement commencé à baisser, mais avant que les échanges ne commencent aujourd’hui, une ramification de la nouvelle loi est devenue apparente. Le géant chinois du covoiturage Didi Global (NYSE :AI-JE) a annoncé qu’il se conformerait à la demande du gouvernement chinois de se retirer de la liste New York Stock Exchange. Les autres actions chinoises n’ont pas bien réagi aux nouvelles.

Que se passe-t-il avec les actions chinoises

Au cours de la première heure de négociation d’aujourd’hui, trois actions chinoises de premier plan ont commencé à baisser. Géant du commerce électronique Alibaba (NYSE :BABA) est en baisse de 7%, tandis que le détaillant en ligne JD.com (NASDAQ :JD) et le conglomérat informatique multinational Baidu (NASDAQ :BIDU) ont tous deux chuté de plus de 8 % au moment de la rédaction de cet article. Les trois sociétés continuent de décliner et ne montrent aucun signe de rebond de sitôt.

DIDI, quant à lui, ne s’en sort guère mieux, reculant de près de 10 % jusqu’à présent. Malgré un léger rebond la semaine dernière, l’action est en difficulté depuis la première diffusion d’informations selon lesquelles la société envisageait de se conformer à la demande du gouvernement chinois, motivée par des inquiétudes concernant la sécurité des données. Cela a d’abord été considéré comme sans précédent et donc improbable, mais les récentes nouvelles de la SEC ont probablement fourni une incitation parfaite à l’entreprise pour viser un retour aux sources du marché.

Pourquoi est-ce important

La décision de DIDI a poussé les investisseurs à se démener pour déterminer la bonne ligne de conduite concernant leurs investissements chinois. Cela a certainement du sens. Les problèmes de sécurité des données qui ont conduit la société à se retirer de la cote pourraient certainement jeter une ombre de doute sur de nombreux pairs de Didi, remettant en question leur viabilité en tant que véhicules d’investissement. Le célèbre gestionnaire de fonds spéculatifs Ray Dalio, connu pour ses investissements dans des actions chinoises, n’a pas commenté ce que cette nouvelle pourrait signifier, bien qu’il ait récemment été critiqué pour avoir ignoré le bilan de la Chine en matière de violations des droits de l’homme dans ses décisions d’investissement.

Pour l’instant, on ne sait pas comment les autres entreprises chinoises réagiront à la décision de la SEC. Alors que les entreprises étrangères qui aiment négocier sur les bourses américaines ont été invitées à divulguer leurs informations financières aux régulateurs américains depuis 2002, la Chine et Hong Kong restent les deux juridictions qui ont résisté, malgré le choix de 50 autres pays de s’y conformer.

Ce que cela veut dire

Jusqu’à ce que davantage d’entreprises commencent à peser, nous ne saurons pas avec certitude ce que cela signifiera pour les actions chinoises. Il est possible que certaines entreprises suivent l’exemple de DiDi et rejoignent la tendance des retours aux sources. Cependant, une partie de cette décision sera probablement affectée par la réaction de Wall Street à la politique. Il convient de noter, cependant, que DIDI était en difficulté avant que cette décision ne soit rendue par la SEC. En effet, de nombreux investisseurs se sont sentis mal à l’aise alors que l’incertitude qui l’entourait continuait de croître.

Tout investisseur dont le portefeuille comprend des actions chinoises négociées sur le NYSE ou Nasdaq devrait surveiller de près pendant que cette histoire continue de se dérouler. La décision de Didi pourrait être le début d’une nouvelle tendance puissante. Alternativement, il pourrait s’agir d’un exemple instantané d’une entreprise contournant les ordonnances réglementaires pour éviter des problèmes sur la route.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.