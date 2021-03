Les actions cycliques américaines en baisse par rapport aux sommets, utilisez la correction actuelle pour acheter plus: Chris Wood de Jefferies

L’indice S&P 500 Energy a glissé de près de 7% par rapport aux sommets récents. (Image: REUTERS)

Même si les actions du secteur cyclique se sont récemment corrigées des sommets de Wall Street, Christopher Wood, responsable mondial de la stratégie actions de Jefferies, n’abandonne pas le commerce. Dans sa note hebdomadaire Greed & Fear, Chris Wood a déclaré que le commerce cyclique avait connu un «léger recul», les actions énergétiques américaines ayant chuté de 11% la semaine dernière par rapport au récent sommet et les actions du cuivre de 13%. «Ceci, de l’avis de GREED & Fear, n’est rien de plus que des prises de bénéfices à l’approche de la fin du trimestre après les énormes gains de prix enregistrés», a déclaré le stratège en actions.

Ajouter plus sur les trempettes

L’indice S&P 500 Energy a glissé de près de 7% par rapport aux sommets récents. Cependant, l’indice a doublé depuis fin octobre jusqu’au récent sommet du 11 mars et a augmenté de 136% par rapport au plus bas de mars 2020. Les stocks de cuivre ont bondi de plus de quatre fois par rapport aux creux de mars 2020. «Pour de telles raisons, GREED & Fear considère le recul comme une opportunité d’achat à ajouter à l’exposition cyclique», a déclaré Chris Wood.

Lisez aussi: Wall Street craint une autre saga Lehman alors que les banques déroulent les paris d’Archegos; ces stocks réservoir

Les actions énergétiques de renom aux États-Unis ont encore dégagé de solides rendements jusqu’à présent cette année. Exxon Mobil est en hausse de 36% depuis janvier, Chevron est en hausse de 21,42%, Royal Dutch Shell est en hausse de 17,79% et les actions de General Electric ont bondi de 21,57% au cours de la même période.

Chris Wood a souligné que son «retour à la normale», qui soutient des cycliques tels que Ryanair contre des actions comme Zoom, rapporte toujours de l’argent. « Ryanair a surperformé Zoom de 46% depuis l’introduction du commerce par paire », a-t-il ajouté. Bien que Wood ait convenu que la lenteur du déploiement des vaccins en Europe nuit au commerce, il maintient son optimisme quant aux campagnes de vaccination à l’échelle mondiale.

Concentrez-vous pour passer au prochain cycle de relance

Au cours de la semaine à venir, Chris Wood estime que l’accent sera de nouveau recentrer sur l’échelle de la relance des infrastructures en cours de l’administration Biden. Les rapports de la semaine dernière ont affirmé que la prochaine série de mesures de relance pourrait atteindre près de 3 billions de dollars. «Les semaines à venir verront de plus en plus de discussions sur les tactiques employées pour faire passer ce paquet par le Congrès ainsi que sur le montant qui sera payé par l’augmentation des impôts», a-t-il ajouté. Wood estime qu’une augmentation de l’impôt sur les sociétés est inévitable.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.