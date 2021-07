Les actions d’ABNB atteindront 200 $ plus tôt que vous ne le pensez

Formé en 2007, réseau de partage de maison basé à San Francisco Airbnb (NASDAQ :ABNB) a connu des hauts et des bas. Et comme on pouvait s’y attendre, la pandémie de Covid-19 a induit une période de ralentissement pour l’entreprise et pour les actions ABNB.

Sans aucun doute, les ours et les sceptiques désigneront la souche variante Delta de Covid-19 comme un défi pour les activités d’Airbnb.

Ils ont un argument valable, mais cela ne signifie pas que les investisseurs devraient simplement se débarrasser de leurs actions ABNB. En fait, un analyste de Wall Street a identifié plusieurs raisons de se pencher haussier sur Airbnb.

En fin de compte, Airbnb pourrait s’avérer être le commerce de récupération ultime – et un niveau de prix de 200 $ pour l’action pourrait être atteint dans les mois à venir.

Un regard plus attentif sur les actions d’ABNB

En ce qui concerne les actions ABNB, il semble qu’il y ait eu une certaine inflation du cours des actions dès le départ.

Airbnb avait ciblé à un moment donné un prix d’introduction en bourse (IPO) compris entre 44 et 50 dollars par action. Plus tard, la société a augmenté le prix dans une fourchette de 56 $ à 60 $.

En décembre 2020, l’action ABNB a été ouverte à la négociation publique sur le Bourse du Nasdaq à 146 $ et a grimpé jusqu’à 165 $ ce premier jour. L’action a clôturé à 144,71 $ pour un gain époustouflant de 112,8%.

Le niveau très important de 200 $ a été franchi en février 2021, mais seulement brièvement. Le 11 février, les acheteurs ont réussi à faire grimper le cours de l’action jusqu’à un sommet de 219,94 $.

Une baisse de plusieurs mois s’en est suivie. À la mi-juillet, l’action ABNB était tombée à 138 $.

C’est ce qui peut arriver lorsque les investisseurs achètent des actions après une montée en flèche massive.

Dans tous les cas, les actions d’Airbnb ont atteint 200 $ ou plus. Y a-t-il des catalyseurs positifs à l’œuvre qui pourraient ramener le cours de l’action à ce niveau ?

Amélioration matérielle

Si nous devons croire Gordon Haskett l’analyste Robert Mollins, il y a certainement des facteurs qui pourraient donner un coup de pouce à Airbnb.

Apparemment, Mollins était auparavant baissier sur Airbnb, mais vient de devenir haussier. Pour preuve, l’analyste a fait passer l’action ABNB de “sous-performer” à “acheter”.

Non seulement cela, mais l’analyste a relevé son objectif de cours sur l’action de 119 $ à 172 $.

Il a cité un certain nombre de raisons pour changer son air sur Airbnb.

Premièrement, des données suggèrent que les téléchargements mondiaux de l’application Airbnb se sont « sensiblement améliorés » ces derniers mois.

En outre, Mollins a noté que les taux de vaccination contre le Covid-19 en Europe rattrapent rapidement les taux observés aux États-Unis. Espérons que cela contribuera à atténuer l’impact de la propagation de la souche variante Delta.

De plus, l’analyste a déclaré qu’à la fin juin, le taux d’occupation des bureaux aux États-Unis n’était que de 31% des niveaux d’avant la pandémie.

Si les entreprises mettent en œuvre un modèle de travail hybride, les consommateurs américains devraient pouvoir voyager plus fréquemment.

Changer pour le mieux

Les points Mollins sont dûment notés et devraient fournir des munitions pour la thèse du taureau sur Airbnb.

À tout cela, j’aimerais ajouter d’autres catalyseurs positifs.

Plus précisément, Airbnb serait en train de mettre en œuvre un certain nombre de changements que ses clients et hôtes apprécieront sans aucun doute. Ceux-ci inclus:

Lancer un processus de paiement plus rapide Mettre à jour ses systèmes d’avis afin de les rendre plus conviviaux Rendre les politiques d’annulation plus claires Permettre aux utilisateurs de rechercher un logement pour une destination donnée sans délai précis Ajuster les résultats de recherche pour permettre des listes et des destinations plus flexibles Doubler le nombre de représentants du service client que l’entreprise retient dans son personnel

Avec ces changements, des clients et des hôtes plus satisfaits devraient se traduire par un résultat net amélioré pour Airbnb.

La ligne de fond

Les points de Mollins, ainsi qu’une plate-forme plus flexible, devraient fournir de puissants catalyseurs positifs pour Airbnb.

Tout cela suffira-t-il à propulser le stock d’ABNB à 200 $ ?

C’est certainement possible, et la thèse vaut la peine de parier avec une position longue sur le stock.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.