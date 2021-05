Les actions d’Adani Green bondissent de 5% alors que co acquiert SB Energy India; Adani Power, d’autres actions du groupe suivent

Désormais, la société d’énergie renouvelable de Gautam Adani atteindra une capacité renouvelable totale de 24,3 GW et une capacité renouvelable opérationnelle de 4,9 GW. (Image: REUTERS)

Les actions du groupe Adani ont bondi mercredi matin tandis que les indices de référence se sont négociés à plat. La forte hausse est intervenue après qu’Adani Green, mercredi matin, a annoncé l’acquisition de SB Energy India pour 3,5 milliards de dollars – la plus grande acquisition dans le secteur des énergies renouvelables en Inde. Avec cela, la société d’énergie renouvelable de Gautam Adani atteindra une capacité renouvelable totale de 24,3 GW et une capacité renouvelable opérationnelle de 4,9 GW. Les actions d’Adani Green ont augmenté de 5% mercredi matin à Rs 1 258 par action, Adani Transmission a bondi de 4,73% pour se négocier à Rs 1 320 pièce, tandis qu’Adani Power a augmenté de 4,96% à Rs 106,95.

(À mettre à jour)

