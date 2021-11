Les actions d’Alligator font rire les golfeurs

Un golfeur sur un parcours à Gulfport, Mississippi, a frappé une balle près d’un étang où un alligator se cachait à proximité. L’alligator a rapidement attrapé la balle de golf et est retourné à l’étang, laissant les golfeurs rire de la balle « perdue ».

Ils jouaient dans un tournoi au Windance Golf Course et étaient au 12e trou lorsque Keith Williams a frappé sa balle près de l’étang, a déclaré Victoria Williams à USA Today/For The Win.

Victoria Williams a soumis la vidéo à ViralHog au nom de son mari et a demandé : « Est-ce considéré comme une boule de chute maintenant ? »

Dans la vidéo, tournée le 9 octobre mais publiée jeudi dernier, vous pouvez entendre les golfeurs dire « Get it Chubbs », une référence à l’alligator du film « Happy Gilmore ».

On entend également dans la vidéo les golfeurs dire: « Il l’a mangé » et « Ce n’est pas bon ».

Un commentateur a déclaré sur YouTube : « Vous pensez que c’est un œuf ? Ça va être décevant !

Quant à la décision ? C’est une goutte gratuite.

Le livre des règles de l’US Golf Association stipule : « La règle 16 couvre quand et comment le joueur peut se dégager gratuitement en jouant une balle d’un endroit différent, par exemple lorsqu’il y a une interférence due à une condition anormale du parcours ou à une condition animale dangereuse. [italics added]. «

Photo gracieuseté de ViralHog.