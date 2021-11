Les actions d’AMC peuvent revenir à la rentabilité des flux de trésorerie disponibles et pourraient atteindre 52 $

Divertissement AMC (NYSE :AMC) est maintenant clairement dans un revirement. Les gens reviennent au cinéma. La fréquentation est de retour, sur la base de la publication du 8 novembre par la société de ses résultats du troisième trimestre. Cela a d’énormes implications pour le stock d’AMC. Il ne fait désormais aucun doute qu’AMC deviendra un cash-flow libre (FCF) positif l’année prochaine.

Et, bien sûr, c’est une bonne nouvelle pour les actions AMC. Au cours des six derniers mois, il est passé de 13,95 $ le 17 mai à 42,68 $ au 15 novembre. Et n’oubliez pas qu’à son plus bas, l’action AMC a atteint un creux de moins de 2 $ en janvier.

À ce moment-là, il semblait qu’AMC Entertainment, la plus grande chaîne de cinémas au monde, allait fermer ses portes.

Mais la direction a sauvé l’entreprise. Il faut les féliciter. Pourtant, le retournement n’est pas terminé. Je soupçonne qu’il vaut au moins 22% de plus à 52,16 $ par action. Cet article expliquera pourquoi je pense cela.

Où en sont les choses avec AMC Entertainment

Le 8 novembre, AMC a annoncé que les revenus du troisième trimestre avaient atteint 763 millions de dollars, contre 119,5 millions de dollars l’année dernière. De plus, par rapport aux 444,7 millions de dollars du T2, le chiffre d’affaires a augmenté de 71,6 % sur une base trimestrielle séquentielle.

Inutile de dire que la société enregistre toujours des pertes, bien qu’elles se soient améliorées au troisième trimestre par rapport au deuxième. Par exemple, le BAIIA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) était négatif de 5,4 millions de dollars. C’était nettement mieux que la perte de 150,8 millions de dollars au deuxième trimestre. En d’autres termes, l’entreprise était presque rentable ce trimestre, par opposition à une perte énorme au dernier trimestre.

La consommation d’argent et la liquidité s’améliorent

Cela implique qu’avec des revenus plus élevés, en supposant que les dépenses restent sous contrôle, le quatrième ou le premier trimestre pourrait commencer à afficher des bénéfices d’EBITDA ajustés positifs. De plus, je soupçonne que d’ici le début de l’année prochaine, la société deviendra positive en termes de flux de trésorerie disponibles (FCF).

À l’heure actuelle, l’entreprise a plus ou moins atteint ce genre de rentabilité. Voici ce que je veux dire. À la page 2 du compte de résultat du 8 novembre, la direction a indiqué :

« AMC dispose actuellement de liquidités de plus de 1,8 milliard de dollars (y compris les liquidités et les lignes revolver non tirées), mais la société ne prévoit pas avoir besoin d’emprunter sur les lignes revolver au cours des douze prochains mois. »

En d’autres termes, l’entreprise n’a pas besoin de recourir à des sources extérieures pour financer ses opérations. C’est exactement une définition d’être un flux de trésorerie disponible positif.

En fait, à la page 10 du communiqué des résultats, AMC Entertainment a montré que sa consommation de trésorerie d’exploitation au cours du troisième trimestre n’était que de 31,2 millions de dollars. Cela s’est considérablement amélioré par rapport aux 127 millions de dollars brûlés au deuxième trimestre et aux 322 millions de dollars au premier trimestre.

Ainsi, la consommation d’argent est 10 fois meilleure en l’espace de seulement deux trimestres. Évidemment, avec des revenus plus élevés et des coûts stables, cela ne manquera pas de se produire. C’est la base de mon optimisme.

Où cela laisse AMC Stock

Fait intéressant, la société n’a pas fourni beaucoup de prévisions pour le quatrième trimestre ou l’année prochaine. Cependant, les analystes prévoient désormais des revenus atteignant 4,67 milliards de dollars l’année prochaine, en hausse de 85% par rapport aux estimations de 2,53 milliards de dollars de revenus pour 2021.

En conséquence, nous pouvons l’utiliser pour estimer sa valeur continue. À l’heure actuelle, AMC a une capitalisation boursière de 20,56 milliards de dollars. Mais si nous supposons que les flux de trésorerie disponibles pourraient atteindre 10 % des ventes l’année prochaine, soit 466 millions de dollars, la valeur de marché pourrait facilement atteindre 23,3 milliards de dollars à 31,07 milliards de dollars.

Celui-ci est basé sur un rendement FCF compris entre 1,5% et 2%. Ainsi, par exemple, si nous divisons 466 millions de dollars par 2 %, la capitalisation boursière cible équivaut à 23,3 milliards de dollars. À un rendement de 1,5 % FCF, la capitalisation boursière devient 31,07 milliards de dollars.

Ceux-ci représentent un gain potentiel de 13,3% à 51,1% pour la valeur de marché d’AMC. En supposant une dilution des actions de 10 % à partir des bons de souscription et des options potentiels, cela correspond à une fourchette comprise entre 3,3 % et 41,1 % pour les actions d’AMC. En d’autres termes, en moyenne, le cours de l’action pourrait augmenter de 22,2 %.

Cela met le prix cible moyen de 52,16 $ par action, soit 1,222 x le prix actuel de 42,68 $ par action. Pour la plupart des investisseurs cela représente un très bon retour sur investissement.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position (directe ou indirecte) dans l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

