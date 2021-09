Les actions d’AMC pourraient être stimulées par le dernier mouvement de Disney

Les actions de cinéma n’étaient pas dignes de mention jusqu’en 2021 lorsque la chaîne de cinémas Divertissement AMC (NYSE :AMC) est devenu une cible de Reddit les commerçants. Une fois qu’ils ont pris possession des actions d’AMC, tous les paris ont été annulés et le cours de l’action a grimpé en flèche.

En effet, il ne serait pas déraisonnable d’appeler 2021 l’Année du Meme Stock. Pourtant, ce phénomène sauvage va-t-il durer éternellement ?

Probablement pas. Les foules de détaillants sont inconstantes et, bien qu’elles puissent désormais cibler le stock d’AMC, elles pourraient rapidement porter leur attention sur un autre objet brillant.

Cela signifie que les investisseurs devraient trouver d’autres raisons de détenir des actions. Peut-être qu’une célèbre entreprise de divertissement familial pourrait fournir une certaine motivation – aucun mème n’est requis.

Un regard plus attentif sur les actions d’AMC

Il y a une partie de l’histoire des actions d’AMC qui, à mon avis, n’est pas assez souvent couverte…

Oui, le stock d’AMC a été battu au début de la pandémie de Covid-19. Mais le cours de l’action était déjà en baisse prolongée avant cet événement. En fait, l’action avait dépassé environ 35 $ en décembre 2016. Et avant que quiconque n’ait jamais entendu parler de Covid-19, le cours de l’action était déjà tombé à environ 7 $.

La baisse du stock d’AMC avant Covid-19 était très probablement due à l’émergence du streaming de contenu numérique. Dans tous les cas, le cours de l’action s’est encore effondré alors que le monde se verrouillait.

L’action AMC est tombée en dessous de 2 $ en mars 2020. En juin de la même année, les actions ont réussi à revenir au-dessus de 7 $, pour ensuite repartir en cratère, atteignant un plancher en dessous de 2 $ le deuxième jour de bourse de 2021. Puis, fin janvier, un événement inattendu / miraculeux événement a eu lieu.

Les commerçants de Reddit (et d’autres participants au détail) ont proposé à AMC de s’approvisionner, l’envoyant à un sommet à court terme de 20,36 $. La même chose s’est reproduite en juin lorsqu’une autre contraction apparente a porté les actions à un niveau record de 72,62 $.

Depuis lors, l’action AMC est revenue à environ 44 $. Maintenant, les investisseurs se demandent s’ils peuvent compter sur les commerçants des médias sociaux pour continuer à soutenir le cours de l’action. Ou, peut-être, il y a une raison plus sensée de rester investi.

Le tarif familial domine

Walt Disney (NYSE :DIS) et son stock a connu des difficultés au début de la pandémie de Covid-19, car moins de personnes fréquentaient les parcs à thème de Disney et certains ont même été contraints de fermer temporairement. Heureusement, la société a fait le bon choix en se concentrant sur Disney +, un service de streaming populaire.

Disney a également continué à bien faire au box-office. Récemment, Shang-Chi de Disney et la légende des dix anneaux a été le film le plus rentable des États-Unis pour la deuxième semaine consécutive, rapportant 35 millions de dollars. Cela s’ajoute aux plus de 75 millions de dollars qu’il a rapportés lors de son week-end d’ouverture, ce qui en a fait la deuxième meilleure ouverture de tous les films à l’ère de la pandémie.

Quel film détient la première place, demandez-vous ? Eh bien, ce serait Disney’s Black Widow, qui a rapporté 80 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture en juillet.

Le fait est que les films adaptés aux familles peuvent faire sortir toute la famille de la maison et les faire entrer dans les salles de cinéma. C’est haussier pour Disney et pour les exploitants de salles de cinéma comme AMC.

Disney à la rescousse ?

Disney a déclaré qu’il avait des plans en place pour des fenêtres de sortie exclusives en salles, allant de 30 à 45 jours, pour le reste de sa liste de films 2021. C’est un geste avisé. Disney profitera des sorties en salles et apportera ensuite les films à Disney+.

« Alors que la confiance dans le cinéma continue de s’améliorer, nous sommes impatients de divertir le public dans les cinémas, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour offrir à nos abonnés Disney + le cadeau d’Encanto en cette période des fêtes », a déclaré le président de Disney Media & Entertainment Distribution, Kareem Daniel, dans un communiqué de presse.

Je suis sûr qu’Encanto sera un film merveilleux, mais le gros titre pour les investisseurs est que ce directeur du divertissement a déclaré que “la confiance dans le cinéma continue de s’améliorer”.

Cela devrait être encourageant pour les investisseurs en actions AMC. Et avec Disney s’engageant sur des fenêtres de sortie exclusives en salles, AMC et ses actionnaires devraient en récolter les fruits.

L’essentiel sur les actions d’AMC

Le phénomène mème-stock a créé des mouvements intéressants et inattendus dans certains stocks par ailleurs largement ignorés. Le stock AMC en est un parfait exemple.

Bien que ce phénomène puisse ne pas durer, les récents mouvements de Disney ont fourni un cas haussier réel pour les actions AMC. Donc, espérons-le, les actionnaires n’auront pas besoin de prier pour une pompe Reddit maintenant.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.