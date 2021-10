Les actions d’Apple glissent alors que Tim Cook met en garde contre les contraintes d’approvisionnement des vacances

Les actions d’Apple ont baissé de plus de 3% dans les échanges avant commercialisation, car Tim Cook a mis en garde contre les contraintes d’approvisionnement persistantes dans sa gamme de produits à l’approche de la saison des vacances.

Apple a annoncé un chiffre d’affaires record de 83,4 milliards de dollars pour le trimestre de septembre, mais a estimé que les contraintes d’approvisionnement ont coûté à l’entreprise environ 6 milliards de dollars, selon Tim Cook :

Sûr. Si vous regardez un instant le quatrième trimestre, nous avions des contraintes d’approvisionnement d’environ 6 milliards de dollars, et cela a affecté l’iPhone, l’iPad et le Mac. Nous avons eu — il y avait deux causes d’entre eux pour Q4. L’un était la pénurie de puces dont vous avez beaucoup entendu parler de la part de nombreuses entreprises différentes de l’industrie. Et le second était les perturbations de la fabrication liées au COVID en Asie du Sud-Est. La deuxième d’entre elles, les perturbations liées au COVID, se sont considérablement améliorées en octobre jusqu’à ce que nous en sommes actuellement.

Comme l’a noté Cook, le facteur COVID s’est considérablement amélioré en octobre, mais a déclaré qu’à l’avenir « nous pensons que la principale cause des pénuries liées à la chaîne d’approvisionnement sera la pénurie de puces ». Cook a poursuivi en disant que cela affecterait « à peu près la plupart de nos produits », y compris ses meilleurs iPhones, Mac, iPads, etc. Cook a cependant noté que la pénurie de puces se produisait sur les nœuds hérités pour les appareils plus anciens comme l’iPhone 12, par opposition aux appareils comme l’iPhone 13. Les contraintes devraient toutefois persister, comme l’a noté le directeur financier Luca Maestri :

Comme nous l’avons mentionné précédemment, au cours du trimestre de septembre, les contraintes d’approvisionnement ont affecté nos revenus d’environ 6 milliards de dollars. Nous estimons que l’impact des contraintes d’approvisionnement sera plus important au cours du trimestre de décembre. Malgré ce défi, nous constatons une forte demande pour nos produits et prévoyons une croissance très solide des revenus d’une année sur l’autre et un nouveau record de revenus au cours du trimestre de décembre.

Cook a déclaré qu’Apple estimait que les contraintes au premier trimestre seraient supérieures à 6 milliards de dollars, mais que cela est en partie dû au fait que le trimestre de vacances est généralement le plus fort d’Apple et qu’il obtient globalement beaucoup plus d’offre qu’au quatrième trimestre.

