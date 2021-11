Selon le dossier, Coyle a écrit dans son tweet que le mineur a augmenté son hashrate de 25% en utilisant le refroidissement par immersion, tandis qu’Argo dit maintenant qu’il ne dispose pas de données suffisantes pour faire ces affirmations. Cependant, la technologie devrait rendre les machines minières plus efficaces et prolonger la durée de vie des ordinateurs plus anciens, a déclaré la société.

