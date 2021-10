Les actions de Bakkt (NYSE : BKKT) ont bondi d’environ 180% lundi et ont atteint un niveau record de 28 $ après que la plateforme d’actifs numériques a annoncé deux partenariats. Mastercard et Bakkt ont déclaré lundi matin qu’ils travaillaient pour permettre aux consommateurs d’acheter, de vendre et de détenir des actifs numériques via des portefeuilles de garde proposés par Bakkt.

