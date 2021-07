Les actions de Bharti Airtel, Tech Mahindra, Reliance Industries, Federal Bank, Sun Pharma à l’honneur aujourd’hui

in

Les indices mondiaux étaient mitigés vendredi matin. (Photo : REUTERS)

SGX Nifty a chuté aux premières heures de la négociation vendredi, laissant présager un début négatif pour les marchés intérieurs. Les marchés asiatiques étaient dans le rouge vendredi matin, n’ayant pas réussi à se remettre du signe positif enregistré par Wall Street. Alors que Sensex et Nifty ont mis fin à leur série de défaites jeudi, les analystes techniques pensent que les marchés intérieurs pourraient accueillir à nouveau les taureaux. “Une petite bougie positive s’est formée sur le graphique journalier avec une ombre supérieure et inférieure mineure. Cette configuration indique un élan haussier plus lent. Cependant, un mouvement durable au-dessus des niveaux 15810 est susceptible de tirer le Nifty vers le prochain obstacle à la hausse des niveaux 15880-15900 à court terme », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Tech Mahindra : Le major informatique Tech Mahindra a enregistré une croissance de 14,6% en glissement annuel de son chiffre d’affaires au cours du trimestre avril-juin. Les bénéfices des ajusteurs se sont élevés à 13,85 milliards de roupies, en hausse de 39,2 % par rapport à l’année précédente. L’apport net de nouvelles affaires a été élevé à 815 millions de dollars.

Banque de l’Union de l’Inde: L’Union Bank of India a annoncé jeudi un bond de 254% de son bénéfice net en glissement annuel à Rs 1181 crore pour le trimestre avril-juin en raison d’une augmentation des revenus de base et des autres revenus. La solide performance était malgré une augmentation de 11% en glissement annuel du provisionnement à Rs 4 122 crore.

Banque fédérale: La branche de la Banque mondiale, IFC, a pris une participation dans Federal Bank. Le prêteur a déclaré jeudi que l’investissement en capital d’IFC devrait augmenter le financement du portefeuille vert pour des projets liés à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, à l’agriculture intelligente face au climat, aux bâtiments verts et à la gestion des déchets.

Bharti Airtel, Vodafone Idea, Reliance Industries: Au cours du mois de mai, Reliance Jio a ajouté 3,55 millions d’abonnés sans fil, le plus élevé de l’industrie depuis quatre mois consécutifs. Bharti Airtel a connu une baisse, perdant 4,61 millions d’abonnés suivi de Vodafone Idea, qui a perdu 4,28 millions. BSNL géré par l’État a perdu 880 810 utilisateurs.

Banque du Pendjab et du Sind: Punjab & Sind Bank jeudi a annoncé un bénéfice net de Rs 174 crore au premier trimestre de l’exercice. L’arrière est devenu bénéficiaire en glissement annuel, aidé par une augmentation des autres revenus et une diminution des provisions. Les provisions totales ont baissé de 31% par rapport à l’année précédente à Rs 237 crore, contre Rs 343 crore au trimestre correspondant de l’année dernière.

Résultats aujourd’hui : Sun Pharma, la société pétrolière indienne, Aditya Birla Fashion, BHEL, Bandhan Bank, Britannia Industries, Dr Lal Pathlabs, JSW Energy, Marico, PI Industries, Macrotech Developers et KEC International sont quelques-unes des sociétés qui publient leurs résultats trimestriels aujourd’hui.

