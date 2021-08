Les actions de Canara Bank pourraient augmenter de 19%, selon les analystes après que Rakesh Jhunjhunwala ait pris une participation de 1,59% dans la banque PSU

Rakesh Jhunjhuwala a ajouté les actions du prêteur PSU Canara Bank à son portefeuille.

Rakesh Jhunjhuwala a ajouté les actions du prêteur PSU Canara Bank à son portefeuille, selon le dernier modèle d’actionnariat de la banque disponible auprès des bourses. Avec l’ajout de Canara Bank à son portefeuille, Rakesh Jhunjhunwala détient désormais des actions d’au moins trois actions bancaires, dont Federal Bank et Karur Vysya Bank. L’investisseur milliardaire est connu pour choisir des actions de valeur et les conserver pendant des années d’affilée alors qu’elles deviennent des multi-ensacheuses.

Selon le dossier réglementaire de Canara Bank, Rakesh Jhunjhunwala détient désormais 1,59 % de Canara Bank, soit 2 88 50 000 actions d’une valeur nominale de 10 Rs chacune. Auparavant, Canara Bank avait annoncé la réalisation d’un placement institutionnel qualifié (QIP), dans le cadre duquel la banque a approuvé l’attribution de 16 73 92 032 actions à des acheteurs institutionnels qualifiés éligibles à un prix d’émission de Rs 149,35 par action, totalisant jusqu’à Rs 2500 crores. Le QIP a ouvert le 17 août et fermé le 24 août. Actuellement, les actions de Canara Bank se négocient à Rs 155,7 par action après avoir gagné près de 2% hier.

Des investisseurs de renom tels que LIC India, BNP Paribas Arbitrage, Morgan Stanley Asia et Société Générale ont pris une participation dans Canara Bank via l’introduction en bourse. LIC a acheté 2,66 crores d’actions ou 15,91 % de la taille totale de l’émission. BNP Paribas a récupéré 2,1 crores d’actions.

Le dernier pari de Rakesh Jhunjhunwala intervient après que le grand taureau a réitéré son parti pris haussier envers le secteur bancaire et certains prêteurs PSU. Plus tôt en juin, l’investisseur milliardaire avait déclaré dans une interview qu’il était optimiste sur les banques. “Quand il y a une demande d’argent, les banques auront un pouvoir de négociation, puis les prêteurs qui peuvent collecter des dépôts auront ce pouvoir, donc je suis optimiste sur le secteur bancaire dans son ensemble et en particulier sur les anciennes banques du secteur public car elles ont les valorisations les moins chères. et vont voir la plus grande hausse des bénéfices », avait-il déclaré.

Canara Bank Stock Call: Jusqu’à 19% de hausse

Les analystes estiment que la banque Canara bénéficiera du QIP, qui aidera le prêteur à renforcer ses niveaux de capital. « Le ratio CET-1 reste encore relativement inférieur par rapport aux grands pairs (9,8 % – 11,6 %). Ainsi, nous pensons que la CBK doit lever davantage de capitaux soit sur le marché, soit via une vente de participation dans des filiales », a déclaré la société de courtage et de recherche nationale Emkay Global dans une note. Emkay Global a une cote « Acheter » sur l’action avec un prix cible de Rs 185, ce qui implique une hausse de 18,8%.

