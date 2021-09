Les actions de CLOV chuteront alors que la société brûle de l’argent

En tant que l’une des offres SPAC les plus suivies cette année, Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) n’a pas exactement mis le feu au monde. Après avoir fait ses débuts le 8 janvier, l’action a principalement dérivé à la baisse, à l’exception d’une augmentation des échanges à court terme plus tôt cet été. L’action CLOV a actuellement une capitalisation boursière de 3,4 milliards de dollars et un chiffre d’affaires de 412 millions de dollars au cours de son dernier trimestre. La société prétend avoir environ 129 000 vies sous gestion.

Source : Shutterstock

Clover Health est une compagnie d’assurance Medicare Advantage fondée en 2014. Elle propose des assurances via sa plateforme technologique appelée Clover Assistant. La société utilise sa plate-forme logicielle propriétaire pour collecter, structurer et analyser les données de santé et de comportement afin de réduire les coûts pour les patients et les clients.

La valeur de l’action CLOV

Aujourd’hui, environ 24 millions des 62 millions de bénéficiaires de Medicare sont inscrits à un certain type de plan Medicare Advantage. Le US Census Bureau appelle les années 2030 une « décennie de transformation pour la population américaine », avec une population de plus de 65 ans estimée à 77 millions d’ici 2034. C’est un très grand marché potentiel, et capturer même une petite partie de la part de marché pourrait conduire à un modèle économique rentable et en croissance si les coûts médicaux sont maîtrisés.

Le très important ratio de soins médicaux (MCR) s’est établi à 111% au cours du deuxième trimestre de Clover. Le MCR est essentiellement le ratio de marge brute des compagnies d’assurance maladie. La société affirme que les coûts directs liés à Covid-19 et l’utilisation excédentaire due à Covid-19 représentaient 8,2% de son MCR, et donc le ratio est anormalement élevé.

Mais la variante delta était et est répandue au troisième trimestre, donc les coûts de Covid-19 devraient également être élevés et peut-être «normaux» au troisième trimestre. De plus, les problèmes de santé de Covid-19, y compris les hospitalisations et les décès, seront probablement avec nous pour toujours alors que nous apprenons à vivre avec. Alors peut-être que les coûts de Covid-19 devraient toujours être inclus dans le MCR normalisé à l’avenir.

Clover Health a également mis à jour ses prévisions pour 2021. Cela comprend des revenus totaux de l’ordre de 1,4 milliard de dollars à 1,5 milliard de dollars, dont environ 775 millions de dollars sur les revenus de Medicare Advantage et les revenus de Medicare Direct Contracting d’environ 675 millions de dollars. On s’attend à ce que le nombre de membres de MA se situe entre 68 000 et 70 000 d’ici la fin de cette année. L’EBITDA ajusté normalisé non conforme aux PCGR devrait dépasser les 200 millions de dollars de pertes. C’est souvent un signal d’alarme lorsqu’une entreprise s’attend à ce que les investisseurs s’appuient sur quelque chose qui est « ajusté » et « normalisé », et bien sûr éventuellement – « Non-GAAP ».

Au deuxième trimestre, la société avait 630 millions de dollars de liquidités et d’investissements au bilan. Le total du passif s’élevait à 901 millions de dollars contre un actif total de 1,2 milliard de dollars. La perte nette pour les 6 premiers mois de 2021 était d’environ 366 millions de dollars. Si cela se poursuit le reste de l’année, la moitié des positions de trésorerie de Clover Health seront rongées. Il y aura presque certainement un taux de combustion en 2022. Combien, cependant, est difficile à déterminer. Les facteurs impliqués dans une entreprise de type médical aussi complexe, réglementée et médicale, ainsi qu’un modèle commercial relativement nouveau, rendent les prévisions précises très difficiles.

“Le choix évident”

L’une des choses gênantes à propos de l’entreprise, à mon humble avis, est l’utilisation du mot « évident ». La société aime s’appeler “le choix évident pour les consommateurs éligibles à Medicare” dans les dossiers de la SEC et ailleurs. Cela fait référence à la conviction de l’entreprise qu’elle est le seul choix raisonnable pour les personnes âgées lors de la sélection d’un plan Medicare Advantage en raison de leur faible coût, du choix du fournisseur et de la technologie Clover Assistant AI.

Mis à part l’arrogance apparente des entreprises de cette déclaration de croyance “évidente” qui est insultante pour les personnes âgées qui choisissent une autre entreprise, ce genre de langage n’est pas surprenant de la part d’un SPAC parrainé par Chamath Palihapitiya. Il a souvent été remarqué pour son style pompeux et hype de faire des affaires et d’investir.

Il est quelque peu inutile d’essayer de calculer la juste valeur des actions CLOV, car il est fort probable qu’elles devront accéder aux marchés des capitaux l’année prochaine. Il peut donc être préférable d’attendre de voir quel type de dilution se produit lorsque cela se produit. Et si les marchés des capitaux fermaient effectivement comme cela l’a fait en 2008 ? Ensuite, tous les paris sont ouverts.

Je m’en tiendrai au thème récurrent de nombreux commentateurs et analystes en investissement selon lequel la plupart des SAVS associées à Chamath Palihapitiya sont de mauvaises affaires et n’iront probablement nulle part. Il a déjà son argent, mais les investisseurs à long terme peuvent ne pas obtenir le leur.

Mon prix cible pour l’action CLOV est de zéro, ou du moins très proche de celui-ci.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tom Kerr travaille dans le secteur des services financiers depuis plus de 25 ans. M. Kerr a également collaboré à TheStreet.com, RagingBull.com et InvestorPlace.com. Il est titulaire de la charte CFA et a obtenu un BBA en finance de la Texas Tech University. Il a également créé le blog d’aventure pour enfants 406dad.com.