Les actions de CMS Info Systems font leurs débuts à plat; listes d’actions à 1,2% de prime par rapport au prix d’introduction en bourse

CMS Info Systems a été témoin d’une cotation stable sur les bourses, les actions n’ayant ouvert que 1,16% par rapport au prix d’émission de Rs 218,50 vendredi. CMS Info Systems, l’une des plus grandes sociétés de gestion de trésorerie en Inde, est la dernière société à être cotée en bourse en 2021. L’introduction en bourse de CMS Info Systems a été souscrite 1,56 fois jusqu’à la dernière date d’offre le 23 décembre, recevant un bon réponse des investisseurs. L’offre a reçu des offres pour environ 5,86 crore d’actions contre 3 75 60 975 actions proposées, selon les données de NSE.

L’émission publique de Rs 1 100 crore consiste en une offre de vente pure (OFS) par le promoteur Sion Investment Holdings Pte Limited, une filiale de Baring Private Equity Asia. La fourchette de prix de l’introduction en bourse de CMS Info Systems a été fixée à Rs 205-216 par action. Axis Capital, DAM Capital Advisors, Jefferies India et JM Financial gèrent l’émission publique.

