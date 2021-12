Lundi, les mineurs à grande capitalisation tels que Marathon Digital (MARA) et Riot Blockchain (RIOT) ont tous deux chuté de plus de 5% tôt lundi, bien que Marathon ait finalement récupéré la plupart de ces pertes. Les actions d’autres mineurs tels que Argo Blockchain (ARBK), Hut 8 (HUT), Hive Blockchain (HIVE), Cipher Mining (CIFR) ont baissé respectivement de 9 %, 3 %, 6 % et 12 %.

