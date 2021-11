Les actions de crypto-mining se rallient après que le Bitcoin ait atteint un record proche, l’éther atteint un niveau record

Les actions des sociétés minières de cryptographie, qui sont fortement exposées aux prix des crypto-monnaies qu’elles extraient, ont bondi lundi après que le prix du bitcoin a atteint des sommets records et que l’éther, le jeton natif d’Ethereum, a atteint un niveau record.

Parmi les mineurs de crypto, Marathon Digital a mené la flambée lundi, avec un stock en hausse de près de 20%, tandis que son homologue Riot Blockchain a grimpé de 17%. D’autres mineurs tels que Bit Digital, Bitfarms, Hive Blockchain, Hut 8, Cleanspark, Sphere 3D et Greenidge Chaque génération a augmenté de plus de 10 %. Pendant ce temps, les actions de Stronghold, Argo et Cipher ont chacune augmenté de plus de 5% chacune. Le cours des actions des mineurs est le plus influencé par le prix des crypto-monnaies, car leur principale source de revenus provient de l’extraction des pièces et de leur conservation dans leurs bilans. Avec des prix du bitcoin dépassant les 60 000 $, les mineurs, grands et petits, continuent de faire des bénéfices, entraînant une augmentation des capitaux dans le secteur et davantage d’entreprises se plongeant dans l’exploitation minière. secteur, que nous prévoyons de rendre l’exploitation minière BTC plus institutionnalisée », a déclaré l’analyste de BTIG Gregory Lewis dans une note de recherche. impliquant un niveau de marge bénéficiaire accru pour les mineurs qui frappent des pièces aux prix actuels du bitcoin. Pour mettre la marge de rentabilité dans son contexte, l’un des plus grands mineurs de bitcoin, Marathon Digital, a déclaré dans une présentation de septembre que leur coût de minage est d’environ 5 612 $ par bitcoin, avec une marge d’environ 85%, lorsque toutes leurs plates-formes minières sont déployées. Un autre stock lié à la cryptographie, MicroStrategy Inc., qui est souvent considéré comme un proxy pour le bitcoin, a grimpé d’environ 9%, tandis que l’échange de crypto Coinbase Global a gagné 7% et Robinhood Markets, où de nombreux utilisateurs échangent des crypto, était pour la plupart stable lundi.