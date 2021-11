Les actions de Crypto Mining s’effondrent alors que la SEC émet une assignation à comparaître pour les installations minières numériques de Marathon

La société minière américaine de crypto-monnaie Marathon Digital Holdings Inc a reçu une assignation à comparaître de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis concernant son centre de données de Hardin, dans le Montana.

Le document indique que votre centre de données Hardin peut enfreindre les lois fédérales sur les valeurs mobilières, pour lesquelles vous avez reçu des notifications pour enquête. Le document n’est pas sans précisions. Marathon Digital a déclaré qu’il coopérerait activement à l’enquête de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

La société minière produira des documents et des communications pour l’installation de 100 MW et soumettra les documents pertinents à la SEC.

Dès que la nouvelle a éclaté, le cours de l’action Marathon Digital avait chuté de 27,03 %. Le cours de l’action est passé de 72,59 $ à l’ouverture de lundi à 55,40 $, en hausse ou en baisse de 20,52 $.

A principios de este mes, las acciones de la empresa minera estadounidense de cadenas de bloques Marathon Digital, que cotiza en el Nasdaq, imprimieron su récord de precio más alto en 6 meses cuando la empresa dio a conocer su desempeño en la minería de Bitcoin para octobre.

Le 9 novembre, le cours de l’action a atteint un sommet historique de 83,45 $.

Les cours des actions d’autres sociétés minières de crypto-monnaie, dont Riot Blockchain, Bitfarms, Bit Digital et Hut 8, ont également reçu des vagues et ont fermé respectivement 4,75 %, 2 %, 2,21 % et 4,25 %.

Plus tôt lundi, la société a annoncé qu’elle émettrait des billets convertibles de premier rang (« billets ») à des acheteurs institutionnels qualifiés par le biais d’un placement privé. Le montant total peut aller jusqu’à 500 000 000 $ US.

Marathon a déclaré qu’il donnerait à l’acheteur initial la possibilité de régler jusqu’à 13 jours jusqu’à ce que 75 000 000 $ US du principal du billet puissent être achetés.

Selon l’annonce officielle, les billets émis cette fois sont la dette senior non garantie de Marathon. Il expirera le 1er décembre 2026 et les intérêts courus seront payés tous les six mois.

Le mois dernier, Marathon Digital Holdings Inc a obtenu une ligne de crédit renouvelable de 100 millions de dollars auprès de la banque Silvergate en Bitcoin et en dollars américains.

Source de l’image : Shutterstock