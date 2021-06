Les actions de DHFL cessent de se négocier sur NSE, BSE ; stock existant valant zéro maintenant

in

Plus tôt la semaine dernière, la société a informé les bourses que NCLT avait approuvé le plan de résolution de l’insolvabilité de Piramal Capital & Housing Finance sous certaines conditions.

Les actions de Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL) ont cessé d’être négociées en bourse à partir d’aujourd’hui, alors que BSE et NSE ont informé les investisseurs au cours du week-end. Dans des notifications séparées, les deux bourses ont déclaré que le plan de résolution de DHFL prévoyait la radiation des actions de participation de la Société. DHFL a terminé la séance de négociation de vendredi à Rs 16,70 chacun, après avoir atteint le circuit inférieur de 10%. L’action a connu des échanges importants au cours des dernières semaines, atteignant même les circuits supérieurs après l’approbation du plan de résolution par le Tribunal national du droit des sociétés.

« Dewan Housing Finance Corporation Limited dans son annonce datée du 8 juin 2021 a informé la Bourse de l’approbation du plan de résolution par le Hon’ble National Company Law Tribunal (NCLT), Mumbai Bench, qui prévoit la radiation des actions de la société. » lecture de la notification NSE sur la radiation des actions DHFL. BSE et NSE ont déclaré que le 9 juin, DHFL a déclaré qu’aucune valeur n’était attribuable aux actions selon la valeur de liquidation de la société estimée par des évaluateurs enregistrés nommés par le Conseil indien de l’insolvabilité et de la faillite.

Plus tôt la semaine dernière, la société a informé les bourses que NCLT avait approuvé le plan de résolution de l’insolvabilité de Piramal Capital & Housing Finance sous certaines conditions. NCLT a également nommé un comité de surveillance de sept membres pour la gestion et le contrôle de DHFL, jusqu’à ce que le plan de résolution du nouveau propriétaire Piramal Capital soit mis en œuvre. Selon l’ordonnance NCLT, publiée ce week-end, les actionnaires existants de la société devront repartir les mains vides. L’ordonnance indique que les intérêts des actionnaires existants ont été modifiés par le plan de résolution, la valeur de 31,38,23,02 actions de participation passant à zéro. La capitalisation boursière de DHFL était de Rs 524 crore à la cloche de clôture de vendredi.

Les actions de DHFL ont connu une forte activité au cours de la semaine précédente avec 44 actions lakh échangeant la main sur l’ESB mardi et un énorme 1,46 crore sur le NSE. Au cours de la seconde moitié de la semaine, le stock a continué de chuter.

Piramal Capital & Housing Finance déboursera Rs 37 250 crore pour DHFL, selon le plan de résolution. Cela se traduira par une récupération de 40% pour les créanciers financiers sur la réclamation totale de Rs 87 082 crore. La State Bank of India est l’un des principaux créanciers de DHFL avec des créances admises de Rs 7 170 crore. DHFL avait fait faillite avec plus de 90 000 crores de roupies de dette envers divers prêteurs, notamment des banques, des fonds communs de placement et des investisseurs individuels qui conservaient des dépôts à terme auprès de la société.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.