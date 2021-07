Les actions de Didi chutent jusqu’à 25% alors que la répression en Chine ébranle le sentiment

in

Le logo de la société chinoise de covoiturage Didi Global Inc est représenté lors de l’introduction en bourse sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, aux États-Unis.

Les actions de Didi Global Inc (DIDI.N) ont chuté jusqu’à 25 % dans les échanges pré-marché aux États-Unis mardi, avant sa première session depuis que les régulateurs chinois ont ordonné le retrait de l’application de la société quelques jours après son introduction en bourse de 4,4 milliards de dollars sur le New York Stock Échange.

L’application du géant du covoiturage a été supprimée des magasins d’applications mobiles en Chine dimanche par l’Administration chinoise du cyberespace (CAC), à la suite d’une enquête officielle sur le traitement des données client par l’entreprise.

Le marché américain a été fermé lundi pour les vacances du 4 juillet.

Dans le commerce pré-commercialisation mardi, les actions Didi ont chuté de 25% à 11,59 $, bien en deçà de son premier prix de 16,65 $ le 30 juin. À ce niveau pré-commercialisation, Didi devrait perdre près de 19 milliards de dollars de capitalisation boursière.

À 09H48 GMT, le titre était en baisse de 22%.

“En termes d’impact fondamental, cela (chute du cours de l’action) est un peu dur, à notre avis”, a déclaré à . Sumeet Singh, directeur de la recherche d’Aequitas qui publie sur Smartkarma.

“Mais avec certaines sources d’information disant que Didi savait des mois à l’avance qu’une répression allait arriver, certaines personnes commenceront également à avoir des doutes sur la gouvernance de l’entreprise.”

Le Wall Street Journal a rapporté mardi, citant des sources, que la société avait été avertie par les régulateurs de retarder l’offre publique initiale (IPO) et d’examiner la sécurité de son réseau.

“Et si la répression était effectivement planifiée des mois à l’avance, cela impliquerait qu’elle ne disparaîtra pas bientôt, ce qui pourrait expliquer la correction importante du cours de l’action”, a ajouté Singh.

Didi a déclaré lundi que l’interdiction de l’application aurait un impact négatif sur ses revenus en Chine, bien qu’elle reste disponible pour les utilisateurs existants. Il a également déclaré à . qu’il n’avait aucune connaissance de l’enquête avant l’introduction en bourse.

“L’interdiction de l’application de Didi nuira à la croissance de ses utilisateurs et dans le même temps, les utilisateurs existants de l’application de Didi auront également un certain niveau de réserve quant à l’utilisation de l’application de l’entreprise par crainte de compromettre leurs données personnelles”, Shifara Samsudeen, analyste de LightStream Research. qui écrit également sur Smartkarma, a déclaré.

“Donc, il est évident que la ligne supérieure de Didi sera affectée.”

Les actions de Didi ont été vendues à 14 dollars chacune lors de l’introduction en bourse, qui était la plus grande cotation d’une société chinoise aux États-Unis depuis qu’Alibaba a levé 25 milliards de dollars en 2014. La société avait été valorisée jusqu’à 75 milliards de dollars vendredi.

Le CAC a déclaré avoir ordonné aux magasins d’applications de cesser de proposer l’application de Didi après avoir constaté que la société avait collecté illégalement les données personnelles des utilisateurs.

Une vente massive des actions Didi ébranlerait davantage la confiance de ses investisseurs, qui ont été choqués par l’annonce d’une enquête sur la société de covoiturage deux jours seulement après ses débuts en bourse à New York.

“Je pense que certains investisseurs ont peut-être été rassurés par le fait que la poursuite de la cotation était sous la bénédiction des autorités, alors que nous savons maintenant clairement que ce n’était pas le cas”, a déclaré Dave Wang, gestionnaire de portefeuille chez Nuvest Capital de Singapour.

Nuvest n’a pas participé à l’introduction en bourse de Didi.