Les actions de DiDi pourraient chuter des deux tiers si la société quitte la Chine

DiDi Global (NYSE :AI-JE) pourrait facilement chuter de manière assez significative à la valeur de ses seules opérations hors Chine, plus ses liquidités nettes (tant que ces liquidités ne se trouvent pas en Chine). C’est parce que les régulateurs chinois ont placé l’entreprise sous des restrictions sévères. Si cela se produit, j’estime que l’action DIDI ne vaudrait pas plus d’environ 2,71 $ par action, soit 33 % de son prix actuel (au 25 août).

La raison en est qu’aucun nouvel utilisateur ne peut s’inscrire sur l’application de service de covoiturage de DiDi en Chine, et il est potentiellement possible que toutes les opérations en Chine soient réduites. Dans ce cas, les seuls revenus restants seraient ses opérations internationales, qui représentent environ 2% de ses ventes totales.

Notez que je n’inclus pas non plus ses «autres initiatives», telles que les services d’accueil de vélos. Je pense qu’une grande partie de ces revenus est également probable en Chine. Par conséquent, la plupart des investisseurs ne devraient pas envisager d’investir dans l’action DIDI au moins jusqu’à ce qu’elle produise sa publication des résultats du deuxième trimestre et fournisse des perspectives pour ses revenus.

Où les choses semblent se tenir

D’après ce que je peux en déduire, DiDi ne grandit plus. Il ne peut générer des revenus qu’à partir de sa base d’utilisateurs existante en Chine. Il ne peut pas inscrire de nouveaux utilisateurs ou pilotes. Cela entraînera probablement des pertes massives. Si tel est le cas, l’entreprise devra le préciser dans ses déclarations d’évaluation des risques.

Cependant, au premier trimestre, la société a réalisé 123 millions de dollars de revenus grâce à ses opérations internationales (hors Chine) dans 17 pays. Ceci peut être vu à la page 20 de son dernier prospectus. Donc, chaque année, cela équivaut à 492 millions de dollars. Appelons cela 500 millions de dollars à des fins de modélisation. Si nous mettons un multiple de 10 sur cela, cette division vaut 5 milliards de dollars.

Par rapport à la valeur marchande de 39,7 milliards de dollars de l’action DIDI, cela ne représente que 12,6 % de sa valeur marchande actuelle. Cependant, nous pouvons ajouter une partie de l’argent qu’il a levé lors de son introduction en bourse fin juin.

Le dernier prospectus indique à la page 22 que DiDi disposait de 3,582 milliards de dollars en liquidités, plus 80 millions de dollars en liquidités soumises à restrictions au 31 mars. Après avoir ajouté 3,658 milliards de dollars en investissements à court terme et déduit 4,072 milliards de dollars de passif total, sa trésorerie nette était de 3,248 dollars. milliard.

DiDi a levé 4,332 milliards de dollars en vendant des actions de dépositaire américain à 14 dollars par action lors de son introduction en bourse le 30 juin. Il dispose donc désormais d’environ 7,58 milliards de dollars en liquidités et en investissements. Cela pourrait changer en fonction des options qui sont exercées et selon que les courtiers ont acheté ou non des actions pour leur propre compte. Appelons cela 8 milliards de dollars, juste pour compléter les choses et pour donner à l’entreprise le bénéfice du doute. Gardez à l’esprit que nous supposons que sa dette mezzanine continuera d’être servie ou bien convertie en fonds propres.

Quelle est la valeur probable de l’action DIDI

Maintenant, nous pouvons ajouter la valeur de 5 milliards de dollars pour ses opérations internationales plus 8 milliards de dollars de trésorerie nette. Cela signifie que DIDI Global a une valeur dans le pire des cas de 13 milliards de dollars. Cela ne représente que 32,7 %, soit un peu moins du tiers de sa valeur marchande actuelle de 39,7 milliards de dollars.

Par conséquent, cela signifie que la valeur sous-jacente de la société n’est que de 2,71 $, soit 32,7% de son prix actuel de 8,25 $ le 25 août. Gardez à l’esprit que je suppose que la société sera forcée de fermer en Chine et que ses opérations internationales vaudront 10 fois les ventes.

En réalité, l’ensemble du processus d’apaisement des régulateurs et de maintien de ses opérations en Chine pourrait être très compliqué. Le Wall Street Journal a même rapporté que la société envisageait de rembourser les investisseurs dans le cadre d’une transaction de privatisation. DiDi a offert une brève réfutation à cette affirmation.

Que faire avec le stock DIDI

Si vous avez acheté l’action lors de l’introduction en bourse ou peu de temps après et que vous le conservez, il n’y a malheureusement pas beaucoup d’espoir pour l’entreprise. Plus il faut de temps pour publier son état des résultats du deuxième trimestre et réviser ses informations sur les risques, plus le risque est élevé.

La plupart des investisseurs dans cette situation voudront probablement vendre ou acheter des options de vente pour assurer leur investissement. Les investisseurs axés sur la valeur commenceront à examiner cette situation une fois que l’action tombera en dessous de sa valeur sous-jacente et de ses liquidités par action. Mon analyse rapide est que l’action DIDI ne vaut pas plus de 2,71 $ ou un tiers de son prix actuel.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.