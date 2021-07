Les actions de F5 Networks augmentent de 5% après que les bénéfices ont dépassé les attentes avec 652 millions de dollars de revenus

La Space Needle est visible au loin au-delà de l’éclairage au-dessus d’une cage d’escalier spectaculaire dans les bureaux de F5 dans la tour F5 au centre-ville de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Bénéfices de F5 Networks : La société basée à Seattle a déclaré un chiffre d’affaires de 652 millions de dollars, en hausse de 12% d’une année sur l’autre, pour son troisième trimestre fiscal clos le 30 juin. Le bénéfice par action non conforme aux PCGR s’est élevé à 2,76 dollars, contre 2,18 dollars. Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 638 millions de dollars et un bénéfice par action de 2,46 dollars. Les actions ont augmenté de plus de 5% dans les échanges après les heures normales.

Moteurs de croissance : Le PDG de F5, François Locoh-Donou, a qualifié les résultats de “très solides”. Il a souligné deux vents favorables pour F5 : les applications générant plus d’engagement et les clients accélérant l’adoption d’architectures d’applications modernes. “Avec notre portefeuille étendu de sécurité et de livraison des applications, nous sommes particulièrement bien placés pour résoudre les défis les plus importants des applications modernes et traditionnelles de nos clients sur site, dans le cloud et sur plusieurs clouds”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Transformation F5 : L’entreprise s’est lancée de manière agressive dans les logiciels et les services, dépassant son activité traditionnelle de matériel de réseau. Il a dépensé plus de 2 milliards de dollars au cours des deux dernières années en acquisitions, rassemblant des sociétés telles que Volterra, Nginx et Shape Security. Le cours de l’action F5 a grimpé en flèche depuis le début de la pandémie en mars 2020 et se négocie désormais à plus de 190 $/action, en hausse de près de 10 % cette année.