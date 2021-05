Les actions de Facebook, Amazon et Microsoft chutent alors même que Wall Street a atteint de nouveaux sommets la semaine dernière

Les investisseurs de Wall Street se sont tournés vers les actions de valeur ces dernières semaines alors que l’économie américaine s’accélère et que les campagnes de vaccination s’accélèrent. (Image: REUTERS)

Les investisseurs de Wall Street se sont tournés vers les actions de valeur ces dernières semaines alors que l’économie américaine s’accélère et que les campagnes de vaccination s’accélèrent. Au milieu des perspectives économiques positives, l’un des métiers les plus favorisés de 2020 a pris un coup. Les grands noms de la technologie, appelés collectivement les actions FAANGM, se sont déplacés vers le sud. Au cours de la dernière semaine d’échange, le Dow Jones et le S&P 500 ont bondi de près de 2% chacun, tandis que le NASDAQ, très technologique, a glissé, tout comme la plupart des actions FAANGM.

Les partages Facebook ont ​​glissé de 1,85% la semaine précédente. La chute est intervenue après que l’action a atteint un sommet, les investisseurs ayant réagi aux résultats trimestriels de la société où les revenus publicitaires étaient en hausse. Au cours de la semaine précédente, WhatsApp, propriété de Facebook, a de nouveau lancé des installations de transfert d’argent au Brésil. Depuis le début de l’année, Facebook est toujours en hausse de 18%.

Le cours de l’action d’Apple a terminé en baisse de 1% la semaine précédente. Le fabricant d’iPhone a publié des chiffres trimestriels solides, mais malgré cela, le stock a chuté. Apple s’est battu avec Epic Games dans une salle d’audience au cours de la semaine. L’Amazon de Jeff Bezos se dirigeait également vers le sud au cours de la semaine, avec un réservoir de 5%. La société a enregistré des bénéfices records au cours du trimestre de janvier à mars, car elle a continué à bénéficier d’un plus grand nombre d’acheteurs empruntant la voie en ligne. Amazon a également annoncé qu’il suspendrait la vente Prime Day en Inde au milieu de la grave deuxième vague de cas de coronavirus.

Les actions de Netflix étaient également dans le rouge vendredi. Dans l’ensemble, le cours de l’action a chuté de 1,88% au cours de la semaine écoulée. À la sortie de la pandémie, on s’attend de plus en plus à ce que Netflix connaisse une baisse alors que les gens continuent de se rapprocher de l’autre normale. Depuis le début de l’année, le cours de l’action Netflix est en baisse de 3,64%. Pendant ce temps, la société mère de Google, Alphabet n’était pas différente de ses pairs. Le cours de l’action Alphabet a glissé de 0,7% au cours de la semaine. Plus tôt en avril, le géant d’Internet a continué d’afficher de solides résultats trimestriels. Jusqu’à présent, en 2021, Alphabet a zoomé de 36%.

Microsoft était le seul stock parmi le lot qui s’est terminé par des gains. L’action a légèrement progressé et a clôturé la semaine en hausse de 0,11%. Le cours de l’action de Microsoft a baissé jusqu’au 4 mai, mais a commencé à grimper au cours de la seconde moitié de la semaine.

Malgré la sous-performance, Jim Cramer de CNBC conseille aux investisseurs de conserver leurs gros investissements technologiques. Jim Cramer, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, pense que les grands noms pourraient être en disgrâce maintenant, mais c’est temporaire. “C’est l’année pour posséder Facebook et Alphabet, la publicité joue”, a déclaré Jim Cramer. “D’autres années ont été meilleures pour Netflix, Amazon ou Apple, alors ne supposez pas qu’elles méritent toutes d’échanger ensemble”, a-t-il ajouté.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.