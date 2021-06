Les actions de GameStop augmentent le premier jour de négociation en tant qu’actions à grande capitalisation, AMC zoome de 7% bien qu’il n’ait pas réussi

in

GameStop et AMC sont deux des actions de mèmes les plus populaires. (Photo : REUTERS)

L’action de mèmes populaire GameStop est passée d’une action à petite capitalisation, favorisée par les vendeurs à découvert, à une action à grande capitalisation et le plus récent membre de l’indice FTSE Russell 1000. Aidés par de nouveaux commerçants et utilisateurs de Reddit, les actions GameStop ont maintenant grimpé de 4 802 % au cours de la dernière année avec une capitalisation boursière de 15 milliards de dollars. Pendant ce temps, AMC Entertainment Holdings, une autre action meme, reste toujours dans l’indice FTSE Russell 2000 des actions à petite capitalisation. Le cours de l’action AMC a également connu une remontée monstrueuse de 400% depuis la fin avril de cette année.

GameStop maintenant une action à grande capitalisation

GameStop a été inclus lundi dans l’indice FTSE Russell 1000. L’action rejoint de grands noms tels qu’Amazon, Adobe, Apple Inc., AT&T, Brookfield Property, Alphabet, Facebook, Twitter et Visa. GameStop a été introduit dans l’indice des grandes capitalisations dans le cadre de la reconstitution annuelle des indices de FTSE. L’indice largecap se compose de 1000 des plus grandes sociétés de Wall Street.

Alors que les traders de Reddit ont augmenté le titre malgré les probabilités, la capitalisation boursière de GameStop est passée de 300 millions de dollars l’année dernière à 15 milliards de dollars hier. La semaine dernière, les actions du détaillant de jeux vidéo ont augmenté après que la société a vendu 5 millions d’actions pour lever 1,13 milliard de dollars dans le but d’accélérer sa croissance. Auparavant, la société avait vendu 3,5 millions d’actions en avril pour lever 551 millions de dollars. Le cours de l’action GameStop a grimpé de 1,79% à 213,25 $ par action lundi.

AMC ne parvient pas à faire la coupe

Bien qu’AMC Entertainment Holdings n’ait pas été intronisé à l’indice Russell 1000, malgré une capitalisation boursière plus importante que GameStop, les investisseurs continuent de s’accumuler sur les actions de la société. AMC est l’un des favoris récents des amateurs d’actions meme et des commerçants Reddit. L’action a grimpé de 478% depuis la première semaine de mai. La date limite d’admission à l’indice était le 4 mai. AMC a une capitalisation boursière de plus de 28 milliards de dollars. L’action a bondi de 7,49 % en hausse lundi pour clôturer la journée à 58,11 $ pièce.

Le récent bond du cours des actions d’AMC survient alors que les États-Unis reviennent à l’ancienne normale et que les gens retournent au cinéma. « Quel week-end pour le grand écran ! En raison d’une ouverture de gangbuster de @UniversalPics F9, 2,0 millions de personnes ont regardé un film dans @AMCTheatres du jeudi au dimanche aux États-Unis, et 2,5 millions de personnes l’ont fait dans nos cinémas dans le monde. Les deux RECORD NUMBERS depuis la réouverture de nos cinémas », a déclaré Adam Aron, PDG d’AMC dans un tweet.

