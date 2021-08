Les actions de GE se redressent lentement, mais il est toujours risqué d’acheter

Un géant industriel endormi peut-il se réveiller et faire du bruit sur ses activités principales ? C’est possible. General Electric (NYSE :GE) est en mode de transition, laissant derrière lui ses performances médiocres pour devenir une entreprise plus forte et plus saine. Alors qu’il prend de l’ampleur, que doivent savoir les investisseurs sur les actions de GE ?

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Le stock a presque doublé au cours de la dernière année, GE ayant pris plusieurs mesures pour renforcer et concentrer l’entreprise. Il a réalisé un regroupement d’actions et a enregistré de solides bénéfices au deuxième trimestre 2021. Cependant, General Electric n’est pas encore au clair – il fait toujours face à plusieurs risques qui pourraient perturber sa reprise.

Une division inversée des actions de GE et une augmentation des bénéfices

Fin juillet 2021, General Electric a finalisé un regroupement d’actions 1 pour 8. Le processus a diminué le nombre d’actions et augmenté le cours de son action, mais dans l’ensemble, n’a rien changé aux fondamentaux de l’entreprise.

La scission peut avoir eu un impact psychologique pour certains investisseurs, car le changement qui en a résulté dans le cours de l’action GE était important. Mais pour les investisseurs informés et éduqués, il ne s’agissait que d’un ajustement technique du cours de l’action et du nombre total d’actions en circulation. Cela n’a pas rendu les actions de GE plus précieuses qu’elles ne l’étaient avant la scission.

La grande et importante nouvelle pour l’action GE était que la société a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre 2021. De plus, elle a annoncé un flux de trésorerie positif et a augmenté ses prévisions de flux de trésorerie pour l’exercice 2021. Tout cela est une nouvelle positive qui ferait monter n’importe quel titre. . Investor’s Business Daily a rapporté ce qui suit :

« Estimations : Wall Street s’attendait à ce que GE passe à un BPA de 3 cents contre une perte de 15 cents par action il y a un an. Les revenus ont augmenté de 2% pour atteindre 18,14 milliards de dollars, selon FactSet. En outre, les analystes prévoient une consommation de trésorerie de 338,3 millions de dollars au deuxième trimestre. Résultats : les bénéfices de GE se sont élevés à 5 cents par action, les revenus ayant augmenté de 8,9 % pour atteindre 18,3 milliards de dollars. Les flux de trésorerie industriels ont atteint un montant positif de 400 millions de dollars contre une consommation de 2,068 milliards de dollars il y a un an. »

General Electric opère dans quatre segments principaux : l’aviation, la santé, les énergies renouvelables et l’électricité. La plupart de ces opérations ont connu une croissance au deuxième trimestre.

La société semble optimiste quant à ses flux de trésorerie disponibles en 2021. Elle a augmenté son estimation de flux de trésorerie disponibles industriels pour l’année de 3,5 à 5 milliards de dollars. Il s’attendait auparavant à entre 2,5 et 4,5 milliards de dollars.

Des risques subsistent pour GE Stock

Un article sur CNBC a déclaré que GE s’inquiétait des pressions inflationnistes en 2021. Le PDG Larry Culp a déclaré que la société utilisait des augmentations de prix, différentes méthodes d’approvisionnement en matières premières, une réduction des déchets et une productivité accrue pour contrer l’inflation potentielle.

Dans une interview avec ., Culp a noté : « Nous ne sommes certainement pas à l’abri de ces pressions inflationnistes. Nous allons voir plus de cette pression en deuxième mi-temps.

En général, une entreprise confrontée à des pressions inflationnistes a deux choix. Une option consiste à répercuter les coûts supplémentaires sur les clients en augmentant les prix et éventuellement en perdant des ventes au profit de concurrents moins chers. Alternativement, l’entreprise peut absorber le coût supplémentaire et potentiellement nuire à sa rentabilité.

Quelle route prendra General Electric ? On ne le sait pas encore, mais un important effort de restructuration est déjà en cours.

Le bilan de GE doit être amélioré

L’entreprise a décidé d’améliorer son bilan et de réduire son niveau d’endettement. C’est une sage décision, car la performance de GE au cours des cinq dernières années est loin d’être rose.

Prenez, par exemple, l’actuel Altman Z-Score sur Gurufocus. Il est de 1,4, ce qui suggère que General Electric est dans une zone de détresse. De plus, GE a un ratio d’endettement actuel de 1,9.

Deux des indicateurs financiers les plus faibles de GE sont sa rentabilité et la croissance de son chiffre d’affaires. Il a un taux de croissance négatif sur trois ans. En 2016, General Electric a déclaré un chiffre d’affaires de 119,87 milliards de dollars. En 2020, il a enregistré un chiffre d’affaires de 79,89 milliards de dollars, soit une baisse de près de 16 % par rapport à 2019.

Dans le même temps, son revenu brut est en baisse. Le résultat opérationnel, ou EBIT après charges inhabituelles, a été faible et négatif de 2017 à 2020. De plus, sa rentabilité est très volatile.

Le bénéfice net de GE de 5,67 milliards de dollars en 2020 était une augmentation de plus de 1 200 % par rapport à 2019. C’est prometteur, mais je ne pense pas que cette augmentation de la croissance des revenus soit facilement durable.

Enfin, son cash flow libre est également très volatil. Bien qu’il soit devenu positif à la fois en 2019 et en 2020, MarketWatch rapporte qu’il y a eu une baisse de 88% à 345 millions de dollars en 2020 contre 2,96 milliards de dollars en 2019.

Attendez qu’il récupère davantage avant d’acheter des actions GE

La dernière fois que General Electric a racheté des actions, c’était en 2018. Ceci, combiné à ses données financières, indique que la société a encore un long chemin à parcourir avant de sortir du bois.

Pour conclure, je pense que le stock GM est dans une phase critique. Il montre une amélioration selon le dernier rapport sur les bénéfices, mais les risques sous-jacents sont toujours élevés.

Les investisseurs doivent être patients et attendre d’évaluer les résultats des prochains trimestres avant de faire quoi que ce soit. Je ne me lancerais pas dans l’achat d’actions GE tant que le bilan de l’entreprise ne s’améliorerait pas davantage. Je veux voir cette lente reprise financière devenir durable et, espérons-le, même se renforcer et accélérer le rythme avec le temps.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.