Les actions de GME augmentent de 9% sur Meme Momentum, spéculation Loopring NFT

Si vous croyez à des sources récentes basées sur des fuites, la révolution du jeu pourrait enfin être à nos portes et il semble GameStop (NYSE :GME) ouvre la voie. Le détaillant de jeux vidéo a vu ses actions gagner 9% aujourd’hui, et bien que certaines sources aient indiqué que le départ de son directeur de l’exploitation était à l’origine de l’élan, il pourrait y avoir un développement beaucoup plus important en jeu. Cette évolution concerne non seulement les actions GME, mais également les marchés des jetons non fongibles (NFT).

Source : Northfoto / Shutterstock.com

Le prochain catalyseur d’actions GME

Cela peut ne pas sembler être une nouvelle que l’action GME soit en hausse de plus de 9% aujourd’hui, mais la raison possible derrière cela l’est absolument.

Le 22 octobre, GMEdd.com a signalé que le protocole de mise à l’échelle Gamestop et Layer-2 Boucle (CCC :LRC-USD) travaillaient sur des projets confidentiels de TVN de nature très similaire. Selon le site, des « preuves flagrantes » pointent vers un partenariat entre les deux. Une semaine plus tard, le site rapportait que le référentiel GitHub de ce dernier avait divulgué du code confirmant qu’un partenariat « hautement spéculatif » était en vigueur.

Le site rapporte également que GameStop propose des offres d’emploi aux ingénieurs logiciels pour qu’ils travaillent à la fois sur les plates-formes NFT et les jeux blockchain, ainsi que dans l’espace Web3. Une offre d’emploi sur LinkedIn confirme que l’entreprise recherche un responsable Web3 Gaming.

Il convient de noter que GitHub est une plate-forme généralement utilisée par les entreprises avec plus d’une personne travaillant sur un projet spécifique, généralement dans les domaines de l’ingénierie et du développement logiciel. Comme le résument les auteurs de l’article, qui publient sous des pseudonymes :

« Ces résultats suggèrent que le marché NFT de GameStop permettra la revente d’actifs numériques, y compris la possibilité de payer des redevances au créateur d’origine sur les transactions futures. »

Ce que cela pourrait signifier

Pour l’instant, tout ce qui est rapporté par GMEdd reste hautement spéculatif. Personne de GameStop n’a fait de déclaration publique concernant le partenariat potentiel ou le déploiement de NFT.

Ce que nous savons, c’est que le marché du NFT est brûlant en ce moment.

Une combinaison des deux sensations d’investissement de l’année écoulée pourrait révolutionner bien plus que le jeu. L’équipe derrière Floki Inu (CCC :FLOKI-USD) travaille également d’arrache-pied au développement d’une plate-forme de jeu NFT et ce n’est qu’un exemple. L’une des pires erreurs qu’un investisseur puisse commettre à l’horizon 2022 est de sous-estimer le pouvoir des NFT. Tout le monde devrait surveiller de très près l’apparition de plus de détails. L’action GME pourrait être liée à une autre hausse historique. Faites juste attention à faire vos propres recherches.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.