Les actions de Go Fashion font une liste exceptionnelle ; l’action augmente de 90 % par rapport au prix de l’introduction en bourse lors de ses débuts

Les actions de Go Fashion cotées à une prime par rapport au prix de l’introduction en bourse. (Photo : REUTERS)

Les actions de Go Fashion (Inde) cotées en bourse aujourd’hui avec une forte prime dans un contexte de marché haussier. Les actions de Go Fashion ont été ouvertes au commerce à 1 316 Rs par action, en hausse de 626 Rs chacune ou 90,72 % par rapport à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de l’introduction en bourse de 655-690 Rs par action. La marque de vêtements pour femmes était entrée sur le marché des introductions en bourse plus tôt ce mois-ci pour lever 1 014 crore de roupies grâce à un mélange de nouvelles émissions de capitaux propres et d’une offre de vente (OFS). Go Fashion (Inde) avait une capitalisation boursière de Rs 7 107 crore sur la liste.

Vérifier le prix en direct : Go Fashion (Inde)

L’introduction en bourse de Go Fashion avait reçu une forte réponse des investisseurs au début du mois. L’introduction en bourse a été sursouscrite par toutes les catégories d’investisseurs. Les QIB ont fait une offre pour l’émission 100 fois la partie réservée, tandis que les NII ont fait une offre pour l’émission 262 fois et la catégorie de vente au détail à 49 fois, portant l’abonnement global à 135 fois.

En termes de valorisation, les analystes d’ICICI Direct ont déclaré qu’à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, il est évalué à 9,4x, 14,6x EV/ventes pour FY20, FY21, respectivement. La société de courtage n’avait pas de notation sur la question, mais a ajouté que Go Fashion est un jeu sur le changement de commerce de détail moderne. Le marché des bas pour femmes de marque est évalué à 4 473 crores de roupies et la société détient près de 8 % de part de marché.

Les analystes de Marwadi Financial Services ont obtenu une note « S’abonner » sur le problème, ajoutant que la société est une marque renommée de vêtements de bas pour femmes en Inde avec un portefeuille bien diversifié et un réseau de distribution pan indien multicanal. La société de bourse a déclaré que les évaluations étaient raisonnables.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.