Les actions de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) vont inonder le marché au cours des prochains mois

Pendant ce temps, GBTC continue de se négocier avec une forte décote. Par rapport au plus bas de 21,23% la semaine dernière, la remise s’est un peu rétablie et, pendant ce temps, le prix du BTC s’est effondré de près de 20%.

Cela fait des mois maintenant que Grayscale Bitcoin Trust se négocie avec une forte décote.

GBTC n’est pas le seul, car la réduction sur ETCG est en fait passée à 54,9% et se situe actuellement à un peu moins de 40%. Alors que ETHE se négocie à un rabais de 4,52%, LTCN est à une prime énorme de 1168% et BCHG à près de 182%, selon Bybt.

Mais, bien sûr, le GBTC est le plus important.

À la fin de février 2021, c’était la première fois qu’il devenait brièvement négatif, mais la prochaine baisse en dessous de zéro le 2 mars était la dernière fois qu’il voyait des nombres positifs. Depuis lors, il n’a cessé de baisser, atteignant un nouveau creux de 21,23% le 13 mai.

Au moment de la rédaction, le GBTC se négocie avec une décote de 15,05% par rapport à la valeur liquidative.

Entre le moment où la remise sur les actions GBTC a atteint un niveau record cette année et en a récupéré cette semaine, le prix du Bitcoin s’est effondré de près de 20%.

“GBTC prem est en train de diverger de l’action des prix BTC récemment”, a noté Avi Sanyal, responsable du trading chez BlockTower.

Bien que cette décote puisse rendre GBTC attrayante sur le papier, James Seyffart, analyste de Bloomberg ETF, a noté que GBTC se négocie avec une décote en raison des actions entrant sur le marché ces derniers mois, et bientôt, en juin et juillet un flot d’entre eux.

«Actuellement, environ 530 millions d’actions pourraient être éligibles à la négociation et passer à 692 millions à la fin du mois d’août», a-t-il déclaré.

Comme nous l’avons signalé, Grayscale a tenté de limiter la remise en annonçant le programme de rachat, qui a récemment été porté à 750 millions de dollars; la remise n’a pas encore pris un bon coup. Bien que la conversion de GBTC en un ETF éliminerait toute remise et prime, personne ne sait quand cela se produira.

Bien qu’il n’y ait pas de nouvelles créations depuis que Grayscale les a arrêtées fin février, le blocage de 6 mois sur les actions déjà créées prend fin, augmentant l’offre de 31% au cours des ~ 3,5 prochains mois, a-t-il déclaré.

Comme Scopus Asset Management l’a révélé dans son dépôt auprès de la SEC, il a presque doublé son exposition au Bitcoin via GBTC depuis le 31 décembre, passant de 173k GBTC à 321k actions GBTC.

«Je suis convaincu qu’un facteur ici est l’argent qui a été versé dans ces fiducies en niveaux de gris. Beaucoup d’institutions se sont rassemblées pour profiter des primes massives. Certains ne se soucient pas de la cryptographie, et ceux qui l’ont acheté l’achètent probablement directement maintenant », a déclaré Seyffart.

Le trader Loomdart, conseiller de la firme eGirl Crypto, est d’un avis similaire. Il a noté le mois dernier que ces fonds qui ont rejoint GBTC il y a à peine 5 à 6 mois sans avoir «un véritable amour de la crypto» vont probablement vendre leurs actions GBTC lors de leur déverrouillage, ce qui commencera à se produire la semaine prochaine et s’accélérera à partir de là.

pic.twitter.com/UZCf6LAzS6 – myrtille? (@loomdart) 15 mai 2021

C’est la raison même pour laquelle Loomdart voit «aspirer au GBTC à 30% de réduction et briser longtemps sur BTC» comme le prochain gros commerce.

“Avec le GBTC qui commence à changer radicalement, grand signe que les grands commencent à arbir le GBTC parce que c’est suffisamment rentable pour le faire”, a-t-il ajouté.

Lundi, Vailshire Partners, un plus petit fonds spéculatif qui gère moins de 30 millions de dollars d’actifs sous gestion, a déclaré sur Twitter qu’ils avaient profité de la réduction en achetant «6 753 actions supplémentaires de GBTC aujourd’hui».

Cependant, il reste à voir si le GBTC se négocie à rabais ou si une autre baisse doit survenir avant de commencer à se rétablir complètement.

Bitcoin / USD BTCUSD

43 681,7279 – 366,93 $ – 0,84%

Volume 61,88 b Changement – 366,93 $ Ouvert 43681,7279 $ Circulation 18,71 m Plafond du marché 817,42 b

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.