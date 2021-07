Les actions de HDFC Bank augmentent suite à une mise à jour commerciale positive du premier trimestre ; les analystes voient au moins 20% de potentiel de hausse

in

Les avances de HDFC Bank se sont élevées à environ Rs 11,48 crore lakh à la fin du mois de juin de cette année. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action HDFC Bank a augmenté de 2,3% mardi, se négociant à Rs 1 529 chacun parmi les plus performants sur Sensex. Les actions du prêteur du secteur privé ont augmenté alors que les investisseurs réagissaient à la mise à jour trimestrielle d’avril-juin fournie par la société. Le plus grand prêteur du secteur privé du pays a connu une croissance saine des affaires au cours de la deuxième vague de la pandémie, augmentant de 14,4 % en glissement annuel. Le cours de l’action HDFC Bank a baissé de plus de 6% depuis la fin février de cette année, lorsque l’action a atteint un nouveau sommet de 52 semaines de Rs 1 650 pièce.

Performance de l’entreprise

-La croissance des prêts au cours du trimestre a été de 14,4 % supérieure à celle de l’année précédente et de 1,3 % supérieure à celle du trimestre précédent.

-Les avances de la banque HDFC se sont agrégées à environ Rs 11,48 lakh crore à la fin du mois de juin de cette année.

-Les prêts domestiques de détail ont augmenté de 10,5% en glissement annuel tandis que les prêts domestiques de gros ont augmenté de 17%.

-Les prêts aux particuliers ont augmenté de 9,0 % par rapport à l’année précédente ; les prêts bancaires commerciaux et ruraux ont augmenté d’environ 25,0%; et les autres prêts de gros ont augmenté de 10,5 % au cours de la même période.

-Dépôts agrégés à environ Rs 13,46 lakh crore, une croissance de 13,2% par rapport à la période de l’année dernière.

– La banque HDFC a déclaré que ses dépôts CASA s’élevaient à environ Rs 6,12 lakh crore, en hausse de 28,2% par rapport à l’année précédente.

Qu’en pensent les sociétés de bourse ?

CLSA – Acheter

Objectif de prix – Rs 1,825

Bien qu’il y ait eu un flux d’informations sur le désendettement des entreprises et que même le responsable des services bancaires aux entreprises de HDFC Bank ait signalé les remboursements des grandes entreprises, HDFC Bank a été en mesure de maintenir une croissance positive des prêts dans les prêts non commerciaux. Nous évaluons HDFC Bank sur une base consolidée en utilisant la valeur comptable ajustée des capitaux propres par action. Notre valeur cible pour la banque est basée sur 3,5x Mar-23CL PB. Nous pensons que HDFC Bank mérite une prime par rapport à ses pairs, compte tenu de sa rentabilité plus élevée et de sa meilleure qualité de souscription.

Motilal Oswal – Acheter

Prix ​​cible – 1 800

HDFC Bank continue d’afficher de meilleures tendances de croissance par rapport à ses pairs, tirées par des tendances saines dans les avancées du commerce de gros. En outre, les tendances des dépôts de détail restent saines, tandis qu’une forte baisse séquentielle des dépôts de gros a affecté la croissance des dépôts au 1TFY22. À court terme, la levée des restrictions RBI et la nouvelle formation de stress en raison de la deuxième vague de COVID seraient un élément contrôlable clé. Nous maintenons notre cote d’achat avec un TP de Rs 1 800/action (3,5 x FY23E ABV).

Banque Axis – Acheter

Objectif de cours – 1 785

La banque a réussi à maintenir sa performance au milieu des incertitudes liées au Covid-19, tant sur le front de la croissance que sur celui de la qualité des actifs. Cependant, la modération est visible dans le portefeuille de détail, qui représente désormais 45 % du portefeuille total de prêts, contre 47 % il y a un an. La levée de l’interdiction des nouvelles cartes de crédit sera une clé contrôlable. Nous pensons que HDFC Bank reste l’une des valeurs résilientes du secteur. Nous avons actuellement un ACHAT sur le stock avec un prix cible de Rs 1785/action.

Emkay Global – Acheter

Prix ​​cible – 1 850

Dans l’ensemble, nous pensons que la dynamique de crédit de HDFCB s’est quelque peu modérée au premier trimestre, tirée principalement par la faiblesse persistante du segment de détail. La banque a bien géré la qualité de ses actifs après la deuxième vague de Covid, mais la nouvelle formation de stress dans les CV, les PME et les PL en raison de perturbations consécutives sera un élément clé contrôlable. Actuellement, nous avons une cote d’achat sur HDFCB avec un TP de Rs 1 850, compte tenu de sa meilleure performance de qualité d’actifs sur plusieurs cycles, d’un solide profil de franchise/capital, de meilleures perspectives de croissance et d’un profil de rendement supérieur.

