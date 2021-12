Les actions de HDFC Bank, RBL Bank, Supriya Lifescience, Vedanta et Adani Group sont à l’honneur aujourd’hui

India VIX a regagné 17 niveaux une fois de plus, bondissant de 6% lundi alors que les indices principaux se redressaient.

Les marchés boursiers nationaux ont commencé la semaine sur une note positive, enregistrant des gains dès le premier jour de négociation. Les marchés plus larges ont reflété la hausse illustrée par les indices de référence, mais l’Inde VIX a également grimpé en flèche. L’indice de volatilité a regagné 17 niveaux, bondissant de 6% lundi. « Les ventes de FII ont fortement diminué au cours des derniers jours en raison des vacances festives. Les marchés devraient rester sur le côté jusqu’à la fin de l’année en raison du manque de déclencheurs », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services. Il a ajouté que la saison des résultats du troisième trimestre et la préparation de la prochaine session budgétaire seraient des événements clés que le marché rechercherait le mois prochain.

Des actions à surveiller:

Supriya Sciences de la Vie: Les actions de Supriya Lifescience seront cotées en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse de Rs 700 crore de Supriya Lifescience a été souscrite 71,51 fois plus tôt ce mois-ci, les investisseurs non institutionnels ayant soumissionné pour leur part 161,22 fois. La portion de détail a été souscrite 56 fois et la portion QIB a fait l’objet d’enchères 31,83 fois. Les actions étaient proposées dans une fourchette de prix fixe de 265 à 274 roupies par action.

Banque RBL: La Reserve Bank of India est intervenue lundi pour assurer aux investisseurs et aux déposants que la santé financière de RBL Bank reste stable même si la banque centrale est intervenue. Les actions de RBL Bank ont ​​chuté de 25% lundi avant de terminer la journée en baisse de 18%.

Banque HDFC: Le plus grand prêteur privé du pays, HDFC Bank, s’est associé à la India Post Payments Bank (IPPB) pour offrir ses services bancaires aux segments non bancarisés et mal desservis dans les zones semi-urbaines et rurales.

Propriétés de Godrej: Mohit Malhotra, directeur général et PDG de GPL dans une interview avec Financial Express a déclaré que la hausse des prix est « inévitable maintenant » pour aider à améliorer les marges des développeurs. Il a également ajouté que la société évalue toutes les opportunités alors que la consolidation gagne du terrain dans le secteur.

Siemens : Une coentreprise entre TRIL Urban Transport Private Limited, une société du groupe Tata, et Siemens Project Ventures GmbH, une filiale de Siemens Financial Services, dans le cadre d’un partenariat public-privé, développera le corridor de métro de Hinjewadi à Shivajinagar. Le corridor de 23,3 km avec 23 stations sera le premier projet de métro en Inde dans le cadre de la nouvelle politique ferroviaire du métro.

La Banque Axis: Le prêteur du secteur privé a informé les bourses lundi que la RBI a approuvé la nouvelle désignation de Rajiv Anand en tant que directeur général adjoint jusqu’au 3 août 2022.

Védanta : Vedanta, dirigé par Anil Agarwal, a déclaré que son comité d’administration, lors de sa réunion tenue lundi, avait examiné et approuvé une offre de souscription, sur la base d’un placement privé, d’obligations non convertibles (NCD) d’une valeur nominale de 10 lakh Rs chacune totalisant jusqu’à 1 000 crores de Rs. .

Groupe Adani : Le groupe Adani commencera à exporter du charbon de haute qualité à faible teneur en soufre de sa mine de Carmichael en Australie dès cette semaine, en exploitant une nouvelle source de plusieurs décennies pour répondre aux besoins énergétiques.

