Les actions de HDFC Bank, RIL, Ashoka Buildcon, GMR Infra, Power Grid, Coal India en bref

Les analystes pensent que Nifty/Sensex pourrait atteindre de nouveaux niveaux vendredi si les indices ne clôturent pas en dessous des niveaux de 15550/51700.

Les contrats à terme Nifty se négociaient de 70 points ou 0,45% à 15 762,50 sur la bourse de Singapour, suggérant une ouverture positive pour BSE Sensex et Nifty vendredi. Les participants au marché surveilleront les actions spécifiques aux actions, les flux de fonds étrangers, les mouvements de la roupie, les prix du pétrole brut et d’autres indices mondiaux. Les analystes pensent que Nifty/Sensex pourrait atteindre de nouveaux niveaux vendredi si les indices ne clôturent pas en dessous des niveaux de 15550/51700. « Dans l’immédiat, les niveaux 15770/52500 et 15850/52700 seraient des obstacles majeurs. En dessous des niveaux de 15550/51700, le Nifty/Sensex tomberait progressivement à 15400/51300 ou dans le pire des cas 15300/51000 », Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Equity Technical Research, Kotak Securities.

Focus sur les actions

Ashoka Buildcon, GMR Infra : Un total de 52 sociétés cotées à l’ESB telles que Ashoka Buildcon, Archidply Industries, Balaji Telefilms, BC Power Controls, Gujarat Fluorochemicals, GMR Infrastructure, Hinduja Global Solutions, Insecticides (Inde), Jubilant Industries, PSP Projects, SMS Lifesciences et Welspun Specialty Solutions, devraient annoncer leurs bénéfices pour le trimestre de janvier à mars le 18 juin.

Charbon de l’Inde : Coal India (CIL) commencera à produire du méthane de houille (CBM) à partir de sa zone de concession sous Bharat Coking Coal (BCCL) dans le Jharkhand. C’est la première fois que le mineur de charbon produit du gaz à partir de filons de charbon, dans le cadre de ses plans de diversification pour produire de l’énergie propre à partir du charbon. L’extraction de CBM empêchera la libération de gaz dans l’atmosphère lors de l’extraction de charbon.

Banque HDFC : La HDFC Bank espère que la Reserve Bank of India (RBI) lèvera les restrictions sur l’intégration de nouveaux clients. Le plus grand prêteur privé du pays a déclaré jeudi qu’il attendait les instructions du régulateur sur l’arrêt temporaire de la recherche de nouveaux clients de cartes de crédit et des lancements numériques.

RIL : Reliance Industries Limited a commencé à déployer des forfaits Internet haut débit postpayés JioFiber en Inde. Les plans ont été introduits à un prix de départ de Rs 399 par mois, ce qui est assez agressif pour ce qui est proposé. Jio offre des options de six mois (semi-annuelles) et de 12 mois (annuelles).

Société du réseau électrique : Power Grid Corporation of India a affiché une augmentation de plus de 6% de son bénéfice net consolidé à Rs 3,526,23 crore pour le trimestre de mars 2021.

