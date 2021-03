Les actions de Kalyan Jewelers font leurs débuts faibles en bourse; liste à 15% de réduction sur le prix de l’introduction en bourse

Kalyan est soutenu par Warburg Pincus, une importante société de capital-investissement, qui détient une participation de 24% par le biais de sa filiale d’investissement Highdell Investment, basée à Maurice.

Vendredi, les actions de Kalyan Jewelers India ont fait un faible début en bourse. L’action de Kalyan Jewelers a commencé à s’échanger à Rs 73,90 par action, en baisse de 13,10 Rs ou 15,06 pour cent par rapport au prix d’introduction de 87 Rs par action. Sur le marché des bijoux en or et en diamant, Kalyan Jewelers est en concurrence avec Titan Company, Tribhovandas Bhimji Zaveri (TBZ), Malabar, Joyalukkas, PC Jeweler et Senco Gold, entre autres. À la cotation, Kalyan Jewelers India avait une capitalisation boursière de 7 612,09 crores de Rs. L’introduction en bourse de 1 175 crores de Rs de Kalyan Jewelers India a été souscrite plus de 2,5 fois par les investisseurs. Après une cotation réussie, Kalyan Jewelers India est devenue la quatorzième action à faire ses débuts, avec Suryoday Small Finance Bank en 2021.

Kalyan est soutenu par Warburg Pincus, une importante société de capital-investissement, qui détient une participation de 24% par le biais de sa filiale d’investissement Highdell Investment, basée à Maurice. Warburg Pincus avait investi en deux tranches, avec le premier investissement de Rs 1 200 crore en 2014 et la deuxième tranche de Rs 500 crore en 2017. À la fin de juin 2020, la société disposait de 107 salles d’exposition dans 21 États et territoires de l’Union en Inde, et 30 salles d’exposition au Moyen-Orient. Kalyan Jewelers conçoit, fabrique et vend une large gamme de bijoux en or, cloutés et autres.

Quatre sociétés de recherche et de courtage sur six avaient attribué une note «d’abonnement» au numéro de Kalyan Jewelers India. Au cours des dernières années, Kalyan Jewelers India Ltd a agrandi son magasin de manière agressive. Geojit Financial Services s’attend à ce que les revenus et la rentabilité reprennent grâce à la forte contribution des nouveaux magasins. La société basée au Kerala est dirigée par une équipe de direction possédant une vaste expérience dans l’industrie de la bijouterie et de la vente au détail. Les analystes ont noté les principaux risques liés au problème, notamment une valorisation riche par rapport à ses pairs, qui peuvent avoir une incidence sur les performances à court terme, la volatilité des prix de l’or, la saisonnalité des affaires et l’impact des politiques gouvernementales, et la forte concurrence des acteurs organisés et non organisés.

Ceux de ICICI Direct Research ont souligné que Kalyan Jewelers avait constaté une amélioration des marges brutes de 16 pour cent en FY18 à 18 pour cent en 9MFY21 en raison d’une augmentation de la part du ratio clouté. Il a été confronté à des vents contraires au cours des deux dernières années. Par exemple, en FY19, les revenus ont été impactés en raison de graves inondations dans le sud de l’Inde (~ 60% des revenus) tandis que les revenus de FY20 ont été négativement impactés au T4 en raison des verrouillages provoqués par Covid.

