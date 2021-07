Les actions de la construction de Wall Street pourraient être réévaluées, selon Morgan Stanley alors que les États-Unis entrent dans le supercycle infra

Des dépenses massives en infrastructures finiraient par envoyer l’argent vers le secteur de la construction. (Photo : REUTERS)

Le plan d’infrastructure du président américain Joe Biden pourrait être un coup de fouet pour le secteur américain des infrastructures, ouvrant la voie à un supercycle des infrastructures qui pourrait entraîner une revalorisation des actions de construction et aider les cimenteries à doubler leurs bénéfices, a déclaré Morgan Stanley. “Malgré l’accent mis sur les éléments liés à l’énergie propre et aux véhicules électriques, les infrastructures et les matériaux de construction à l’ancienne – pensez aux routes en béton et en asphalte, en acier pour les ponts – pourraient avoir un impact économique démesuré”, ont-ils déclaré. L’administration de Joe Biden prévoit un projet de loi bipartite massif sur les infrastructures qui ouvrirait la voie à l’économie américaine.

Secteurs susceptibles d’en bénéficier

Des dépenses massives en infrastructures finiraient par envoyer l’argent vers le secteur de la construction. “Lorsque l’industrie de la construction est souscrite par le gouvernement fédéral, elle réduit le risque d’investissement et donne aux industries un pouvoir de fixation des prix, améliorant la rentabilité et le profil risque-rendement des matériaux de construction”, a déclaré Nikolaj Lippmann, analyste chez Morgan Stanley. Morgan Stanley s’attend à ce que le projet de loi mette l’accent sur les réparations plutôt que sur les nouvelles infrastructures, offrant un retour sur investissement plus élevé. D’après des événements historiques, la plupart des actions de construction progressent après trois mois d’adoption de factures, ont-ils ajouté.

Le ciment est un autre bénéficiaire de la poussée des infrastructures en tant qu’ingrédient clé du processus. “Avec l’industrie américaine du ciment à 90 % de capacité de production et 30 % de capacité d’importation, les prix subiraient une pression sensiblement plus élevée”, déclare Carlos De Alba, analyste actions et responsable de l’équipe de recherche Americas Basic Materials de Morgan Stanley. Il a ajouté qu’une augmentation des prix de 15 à 20 % pourrait doubler les bénéfices du secteur du ciment au cours des cinq prochaines années. De plus, les stocks d’acier devraient en bénéficier, car 44% des expéditions nationales annuelles d’acier finissent dans la construction.

Les stocks ont déjà augmenté, anticipant les dépenses massives dans le secteur. Caterpillar, un fabricant de matériel de construction, est en hausse de 19 % depuis le début de l’année. DR Horton, le principal constructeur de maisons aux États-Unis, a augmenté de 34% et Nucor, une entreprise sidérurgique, a augmenté de 82%. Parmi les actions de ciment, US Concrete a bondi de 86% depuis janvier.

Effet d’ondulation

L’investissement dans les secteurs de l’infrastructure se traduit généralement par un effet multiplicateur à mesure que l’investissement se répercute. “Un paquet de 1 000 milliards de dollars sur 10 ans pourrait ajouter 0,2 point de pourcentage au PIB dans les années suivantes et 715 000 emplois sur 10 ans”, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

L’économie américaine pourrait nécessiter jusqu’à 3 000 milliards de dollars pour les réparations d’infrastructures ainsi que les entreprises qui pourraient les fournir. “Les réparations nécessaires s’élèvent à environ 398 milliards de dollars pour les ponts en béton, 796 milliards de dollars pour les routes en béton, 300 milliards de dollars pour les ponts en acier et 1 600 milliards de dollars pour la modernisation des routes en asphalte”, ont-ils ajouté.

