Les actions de la NKLA explosent parce que Tesla ‘Big Brother’ passe une bonne journée

Parmi les stocks de véhicules électriques (VE) les plus touchés, Nicolas (NASDAQ :NKLA) semble enfin évoluer dans la bonne direction. En effet, le mouvement d’aujourd’hui de plus de 7% de plus pour l’action NKLA s’inscrit dans la continuité d’une certaine dynamique relativement forte pour ce constructeur de véhicules zéro émission.

Contrairement à d’autres pairs de la batterie électrique tels que Tesla (NASDAQ :TSLA), Nikola se concentre à la fois sur les véhicules électriques à piles et à hydrogène. Cela a fait de l’action Nikola une société légèrement plus volatile que ses pairs, c’est le moins qu’on puisse dire.

Cette année, Nikola a affronté divers vents contraires qui ont fait baisser les actions de ce fabricant de véhicules électriques. Les problèmes de valorisation associés aux allégations de vendeurs à découvert l’année dernière et les enquêtes réglementaires ont nui à ce titre.

Cependant, il y a quelques catalyseurs clés qui poussent Nikola plus haut aujourd’hui. Plongeons-nous dans ce qui cause ce mouvement dans le jeu EV aujourd’hui.

Stock NKLA plus élevé sur un certain nombre de catalyseurs

Lorsque l’action Tesla augmente, l’ensemble du secteur des véhicules électriques reçoit généralement un coup de pouce. Tel semble être le cas pour les actions NKLA aujourd’hui.

Le rival de Nikola a annoncé des chiffres de vente de véhicules électriques chinois relativement haussiers pour septembre. Ces chiffres ont battu des records, suggérant que la demande mondiale de véhicules électriques augmente. Pour Nikola, et l’ensemble du secteur, c’est un coup de pouce évident.

De plus, Nikola a récemment annoncé un accord de production d’hydrogène avec TC Énergie (NYSE :TRP). Cet accord, annoncé hier, prévoit un accord de développement conjoint entre les deux sociétés pour développer des installations de production d’hydrogène aux États-Unis et au Canada.

Il convient de noter que Nikola est plus qu’un simple fabricant de véhicules électriques. Il s’agit d’une entreprise d’infrastructure de véhicules électriques qui se concentre sur la croissance du marché des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) en Amérique du Nord. Cet accord renforce la position de l’entreprise sur ce marché et semble être perçu positivement par les investisseurs aujourd’hui.

