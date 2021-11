Les actions de la TSLA augmentent sur la Tesla Model S News de Musk. Voici ce qu’il faut savoir.

Véhicule électrique chéri Tesla (NASDAQ :TSLA) est de nouveau en mouvement. L’action TSLA a clôturé en hausse de près de 2% lundi après que des rumeurs ont commencé à circuler sur le nouveau Tesla Model S Plaid. Les rumeurs ont commencé après que le célèbre PDG Elon Musk a tweeté en prévision du véhicule.

« Le modèle S Plaid est malade !!!! » Musk a tweeté tôt lundi. Il a ensuite répondu à une question sur la date de sortie du véhicule en Chine, déclarant « Probablement vers mars ». C’est vraiment tout ce qu’il faut. L’action TSLA a rebondi jusqu’à 6% en réponse aux nouvelles tout au long de la journée.

Le Plaid est le modèle sport de la gamme haut de gamme Model S de Tesla et, en tant que tel, devrait avoir des caractéristiques très commercialisables. Le modèle S Plaid a plus de 1 000 chevaux, avec une autonomie de près de 400 milles sur une seule charge. Les prix s’élèvent à un peu moins de 125 000 $ – sans la capacité de conduite autonome complète ou les roues Arachnid de 21 pouces (14 500 $ de plus pour les deux). De plus, la voiture très attendue peut atteindre une vitesse de pointe de 200 miles par heure.

Dans l’état actuel des choses, ce sera la voiture de série à l’accélération la plus rapide disponible aujourd’hui et l’une des voitures les plus rapides jamais fabriquées.

Et en ce qui concerne les nouvelles de la Chine, les investisseurs étaient probablement ravis d’avoir plus d’informations sur le calendrier de livraison. Tesla a récemment subi des retards et les investisseurs attendaient de voir quand le nouveau modèle arriverait sur le marché chinois, où il pourrait être populaire.

Comment le stock de TSLA va-t-il se maintenir au milieu d’un EV Bonanza ?

Avec démarrages rapides EV Rivien (NASDAQ :RIVN) et Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) prenant rapidement de l’ampleur (en particulier après l’introduction en bourse record de Rivian au début du mois), des questions se sont posées sur le rôle de Tesla dans un domaine soudainement bondé de véhicules électriques. Les premiers indicateurs voient Tesla fonctionner comme un contrepoids aux autres stocks de véhicules électriques à chaud.

Alors que Rivian et Lucid atteignaient de nouveaux sommets au cours des dernières semaines, Tesla était en fait un peu en baisse. Certains pensent que c’est dû à des flux d’argent conflictuels ; les mêmes investisseurs qui souhaitent investir dans Rivian ont probablement des avoirs importants dans Tesla. En tant que tel, une partie de l’argent qui se trouvait dans les actions Tesla a probablement été vendue pour investir dans les nouveaux joueurs du jeu.

Ce n’est pas une théorie sans fondement. Aujourd’hui encore, alors que Lucid et Rivian ont chacun enregistré une baisse de plus de 7%, Tesla a augmenté avec un peu d’optimisme sur Twitter. Peut-être que le fractionnement des actions va dans les deux sens ?

Avec une capitalisation boursière d’à peine un dixième de Tesla, Rivian ne constitue pas une menace immédiate, surtout compte tenu du stade de production beaucoup plus avancé de Tesla. Mais les choses changent vite à Wall Street, et encore plus vite sur Twitter. Le meilleur pari maintenant est de suivre @elonmusk pour savoir quand il fera sauter le stock TSLA !

