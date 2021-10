Les actions de l’administration Trump étaient directement responsables de la résurgence d’ISIS ⋆ 10z viral

in

L’inspecteur général du Pentagone a publié un rapport concluant que le choix de Donald Trump de retirer ses troupes de Syrie et de se concentrer sur la diplomatie en Irak a en fait aidé à regrouper les efforts de l’État islamique en Syrie et en Irak, favorisant ainsi une résurgence.

Bien que Trump ait déclaré que l’Etat islamique avait été vaincu, un rapport trimestriel du ministère de la Défense au Congrès a déclaré que “l’Etat islamique a poursuivi sa transition d’une force de possession de territoire à une insurrection en Syrie, et a intensifié son insurrection en Irak”.

Le président a reçu de nombreux avertissements répétés d’experts et de responsables selon lesquels un retrait trop rapide de Syrie entraînerait précisément cette situation, permettant ainsi à l’Etat islamique de se regrouper en une forte insurrection, même après ses pertes sur le champ de bataille face à une coalition américaine.

Le rapport indique également que le retrait des troupes annoncé par Trump en Syrie l’année dernière, qui a conduit à la démission du secrétaire à la Défense Jim Mattis, a également ajouté à la forte instabilité de la région.

Le retrait et la démission subséquente de Mattis ont laissé les partenaires syriens américains dans une position difficile, sans formation, sans soutien et généralement vulnérables à une résurgence de l’EI.

Selon un décompte récent et expliqué dans le rapport, l’Etat islamique devrait compter 14 000 à 18 000 combattants.

Cela signifie des MILLIERS de combattants engagés dans des assassinats, des suicides, des incendies de cultures et des embuscades, constituant une menace énorme et violente pour l’Irak, la Syrie et les territoires environnants.

Peut-être encore plus troublant, ISIS voit une fois de plus les revenus de l’extorsion de civils dans ces pays, des enlèvements contre rançon et de l’argent provenant de la reconstruction de contrats.

Ce type de génération de revenus, qui diffère du système fiscal plus structuré et détaillé qu’il utilisait pendant son califat, rend le revenu difficile à suivre et à étudier.

Autre situation inquiétante, le camp de réfugiés d’al-Hol en Syrie, est un terrain idéal pour le recrutement de l’Etat islamique. Dans le camp, il y a des milliers de personnes déplacées à l’intérieur du pays, aucune sécurité contre les insurgés et peu ou pas de soutien américain pour assurer sa sécurité ou contrer la présence de l’Etat islamique.

Selon Brett McGurk, l’ancien envoyé présidentiel spécial de la Coalition mondiale contre l’Etat islamique, l’accent mis par Trump et son administration sur l’Iran a réduit sa capacité à combattre efficacement l’Etat islamique en Irak et en Syrie.

McGurk, qui a également servi sous les présidents George W. Bush et Barack Obama avant de servir sous Trump, a pris une note de Mattis et a démissionné de son poste après que Trump a annoncé le retrait des troupes l’année dernière. Dans un éditorial de janvier 2019, il a déclaré que les politiques de Trump donneraient « nouvelle vie » à Daesh, et c’est exactement ce que dit ce rapport.

Le département d’État a également déclaré que le retrait du personnel non urgent d’Irak réduit l’influence et la présence diplomatiques des États-Unis là-bas et entrave également le soutien des groupes humanitaires.

Une partie de la plate-forme de campagne de Trump était sa politique America First : une promesse de se retirer des conflits au Moyen-Orient, mais il n’a pas réalisé que ce plan déstabilisait l’Irak, la Syrie, mais aussi l’Afghanistan et au-delà.

