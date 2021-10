Les actions de l’application de rencontres MTCH et BMBL deviennent amoureuses grâce à Google Today

Aujourd’hui, diverses entreprises fournissant des services basés sur des applications connaissent un essor. Des nouvelles récentes qui l’alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) La boutique Google a réduit les frais et a fait grimper les actions de diverses applications de rencontres.

Source : TheVisualsYouNeed/ShutterStock.com

Parmi les grands gagnants d’aujourd’hui figurent bourdonner (NASDAQ :BMBL) et Groupe de correspondance (NASDAQ :MTCH). Les deux sociétés sont en hausse d’environ 9 % au moment de la rédaction de ce rapport sur un volume plus important que d’habitude.

Bien sûr, un certain nombre de facteurs sont en jeu avec ces stocks d’applications de rencontres. Les investisseurs peuvent être séduits par la thèse de réouverture potentielle avec les applications de rencontres en général. Alors que le dîner et le cinéma redeviennent une possibilité, les gens veulent sortir, de préférence avec un partenaire. De nombreux investisseurs s’attendent à ce que les applications de rencontres voient leur trafic augmenter à mesure que les gens sortent de leur cachette.

Cependant, ce segment à forte croissance a été intrigant à surveiller. La croissance ne s’est pas nécessairement matérialisée dans la mesure où de nombreux taureaux l’ont demandé. Et ceux qui sont baissiers sur les applications de rencontres en général peuvent noter qu’une réouverture pandémique peut être baissière pour ce segment. Après tout, les gens peuvent maintenant aller dans les bars et les clubs et sortir ensemble à l’ancienne.

Cela dit, penchons-nous un peu plus sur l’actualité d’aujourd’hui et discutons des raisons pour lesquelles les investisseurs sont de plus en plus optimistes sur ces actions d’applications de rencontres.

Les actions des applications de rencontres augmentent sur les réductions de frais de Google Store

Qui a dit que la concurrence était morte dans l’espace Big Tech ? Suite à un déménagement de Pomme (NASDAQ :AAPL) pour réduire les frais de son Apple Store, Google a fait de même. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle réduisait les frais de service dans son App Store pour suivre la concurrence.

Compte tenu de la commission de 15 à 30 % versée à ces différents app stores pour l’honneur de référencer une application, toute sorte de coupure est la bienvenue par les investisseurs. En effet, ces mouvements ont un impact direct sur les résultats des applications de rencontres telles que Bumble et Match. Un analyste de JPMorgan a récemment estimé que cette baisse de prix concurrentielle d’Apple et de Google pourrait entraîner une augmentation significative de la marge pour les applications de rencontres. On estime que Match et Bumble pourraient tous deux voir des augmentations de marge entre 5% et 10%.

Pour les investisseurs, c’est une grande nouvelle. Chaque fois que l’économie sous-jacente d’une entreprise s’améliore, la valorisation devrait également s’améliorer. En conséquence, l’élan haussier d’aujourd’hui dans Bumble et Match semble être justifié. Les investisseurs sont excités pour une raison. Et je pense que plus d’avantages pourraient être à l’horizon pour ces deux noms.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.