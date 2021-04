Les actions de l’Asie rebondissent sur de solides données commerciales chinoises

Un négociant en devises regarde les moniteurs à la salle des marchés des changes du siège de la KEB Hana Bank à Séoul, en Corée du Sud, le mercredi 10 juin 2020. Les actions se négociaient légèrement en Asie mercredi après un rallye d’une semaine à Wall Street qui a freiné.

Les marchés boursiers asiatiques ont été globalement positifs mardi après que les exportations chinoises ont augmenté à un rythme soutenu en mars et que les importations ont rebondi, donnant aux investisseurs le sentiment que la demande intérieure s’améliore dans le cadre de la reprise de la pandémie.

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon s’échangeait en hausse de 0,4% mardi après avoir ouvert une hausse de moins de 0,1%.

En Australie, le S & P / ASX200 a résisté à la tendance régionale et est resté stable tandis que le japonais Nikkei a augmenté de 1,1% dans la séance de l’après-midi.

L’indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de près de 1% tandis que l’indice du bluechip CSI300 du continent a légèrement augmenté de 0,5% et a progressé après la publication des chiffres commerciaux de mars.

L’indice KOSPI 200 de la Corée du Sud a doublé ses premiers gains pour augmenter de 1%.

Les exportations chinoises en dollars ont augmenté de 30,6% en mars par rapport à un an plus tôt, tandis que les importations ont bondi de 38,1% par rapport à la même période l’an dernier, selon les chiffres publiés mardi.

Les importations ont augmenté au rythme le plus rapide en quatre ans, ce qui, selon les analystes, indiquait une reprise post-pandémique de la demande intérieure chinoise.

«La Chine profite de sa reprise en flèche du« premier entré, premier sorti », mais l’économie mondiale s’accélère et se redresse également, ce qui diminuera une partie des performances d’exportation de la Chine dans les trimestres à venir», a déclaré John Woods, principal investissement du Credit Suisse en Asie-Pacifique officier.

Les données commerciales ont contribué à renverser un ton plus faible qui était évident plus tôt en Asie après les baisses à Wall Street du jour au lendemain.

Aux États-Unis, le Dow Jones Industrial Average a reculé de 55,2 points, soit 0,16%, à 33745,4, le S&P 500 a perdu 0,81 point, soit 0,02%, à 4127,99 et le Nasdaq Composite a chuté de 50,19 points, soit 0,36%, à 13850,00.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Boston, Eric Rosengren, a déclaré lundi que l’économie américaine pourrait connaître un rebond significatif cette année en raison de la faiblesse de la monnaie et de la politique budgétaire, mais le marché du travail du pays était toujours faible.

Il a déclaré qu’avec l’inflation toujours inférieure au taux cible de 2% de la banque centrale, l’orientation actuelle de la politique monétaire «très accommodante» restait appropriée.

Les données sur l’inflation aux États-Unis pour mars devraient être publiées plus tard dans la journée mondiale.

Le dollar est passé de près d’un plus bas de trois semaines contre ses principaux rivaux mardi, soutenu par une hausse des rendements du Trésor, alors que les traders attendaient les données d’inflation très attendues.

Sat Duhra, gestionnaire de portefeuille basé à Singapour chez Janus Henderson Investors, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les flambées de l’inflation soient temporaires et qu’il y ait une longue période de croissance régulière et de faible inflation, après un rebond rapide de la pandémie. Il s’attend également à ce que la rotation des actions de croissance et de momentum vers des actions basées sur la valeur se poursuive.

«L’écart entre le rendement des actions et les rendements obligataires est toujours respectable et très intéressant», a déclaré Duhra.

«L’écart de valorisation entre les actions de croissance et de valeur est si grand qu’il existe encore un moyen pour que cela continue. Ce n’est pas une rotation juste pour le plaisir. »

Le rendement de référence à 10 ans était à 1,6943% lors de la session asiatique, se maintenant sous un plus haut de 14 mois de 1,776% atteint le 30 mars.