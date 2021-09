Les actions de LIDR plongent de 18% après que r/WallStreetBets ait écrasé le jeu de-SPAC

Les innovations technologiques pour l’intelligence artificielle (IA) et les transports ont pris de l’importance au cours de la dernière année, les besoins du marché devenant de plus en plus clairs. Une entreprise, qui vit à l’intersection des deux, a récemment connu le type de croissance qui peut être emblématique des deux tendances. il (NASDAQ :LIDR) a vu ses actions augmenter considérablement le 16 septembre, mais certaines baisses précoces aujourd’hui ont suscité des inquiétudes quant à la durabilité de l’action LIDR à plus long terme.

Que se passe-t-il avec le stock LIDR ?

Pour répondre à cette question, il y a quelques facteurs à considérer. Depuis hier, l’action LIDR a reçu une attention considérable sur les forums de médias sociaux, en particulier Reddit et Twitter. Au moment d’écrire ces lignes, LIDR a reçu 143 mentions sur r/WallStreetBets au cours des dernières 24 heures.

L’action LIDR a culminé hier, augmentant de près de 56% pour la journée à un moment donné, bien que la clôture des marchés l’ait vue terminer avec un gain de 35,55%. Depuis eux, cependant, il a diminué de plus de 23 %. Au moment d’écrire ces lignes, les actions étaient en baisse de 17% sur la journée.

Bien qu’il soit encore tôt dans la journée, ce faible départ rappelle la possibilité que le rallye d’hier soit le résultat d’un autre stock de mèmes qui a pris du vent temporairement, mais qui a chuté presque aussi vite qu’il a augmenté.

Ce que cela veut dire

Il est trop facile pour les stocks de mèmes d’augmenter rapidement et sans avertissement. Pour une entreprise comme AEye, cependant, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi l’intérêt sur les forums Internet serait élevé. Sa mission de fournir des systèmes LiDAR pilotés par l’IA pourrait absolument améliorer les déplacements routiers. En général, les investisseurs en sont venus à considérer les innovations LiDAR comme un moyen de rendre le conducteur plus facile et plus sûr.

Cela dit, il ne semble pas que le type de battage médiatique qui vient du buzz temporaire des médias sociaux sera suffisant pour conduire le stock de LIDR de manière permanente dans le vert. Les utilisateurs de Reddit étaient enthousiasmés lorsqu’il a franchi la barre des 10 $ hier, mais leurs airs ont commencé à changer lorsque les actions ont commencé à baisser.

Cela semble être un cas classique de ce que Chris Bryant de Bloomberg appelle le « commerce de rachat de SPAC » dans lequel les actions qui ont commencé initialement en tant que SPAC ont connu des augmentations inattendues et, malgré le bavardage constant des médias sociaux, ont rapidement chuté. Cette liste comprend Helbiz (NASDAQ :HLBZ) et AgilePensée (NASDAQ :AGIL). Le modèle de-SPAC est celui que nous avons déjà vu.

Quelle est la prochaine étape pour LIDR Stock

Les baisses d’aujourd’hui ne signifient pas qu’AEye est un titre sans potentiel. Au contraire, il pourrait certainement augmenter à l’avenir et le fera probablement. Cela dit, il est clair qu’il faudra plus que l’inflation artificielle des cours des actions qui provient des poussées de Reddit pour assurer la durabilité à long terme.

Pour les investisseurs désireux d’acheter maintenant et de s’asseoir sur les actions LIDR, cela pourrait absolument donner des résultats positifs à mesure que l’entreprise s’établira et lancera plus d’innovations. Dans des cas comme celui-ci, nous devons veiller à ne pas confondre la superficialité des médias sociaux avec la durabilité à long terme, mais également veiller à ne pas l’ignorer pour la même raison.

Contrairement à Helbiz, AEye est une entreprise opérant sur un marché à fort potentiel de croissance. Le stock LIDR, cependant, aura besoin de temps pour mûrir.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.