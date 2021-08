Les actions de l’IRCTC seront divisées car l’entreprise cherche à attirer de petits investisseurs ; faut-il acheter ou vendre ?

IRCTC a annoncé sa décision de diviser l’action ainsi que ses résultats trimestriels où la société a déclaré un bénéfice net de Rs 82 crore. (photo : REUTERS)

Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) a annoncé un fractionnement d’actions qui divisera ses actions en cinq actions. La société a annoncé la décision ainsi que ses résultats trimestriels hier. Le fractionnement des actions verra la valeur nominale de l’action de l’IRCTC chuter de 10 Rs chacun à 2 Rs chacun. Le mouvement, cependant, est soumis à l’approbation du ministère des Chemins de fer et d’autres actionnaires. Depuis sa cotation en bourse, l’IRCTC a grimpé de 734% par rapport à son prix d’introduction en bourse de 320 roupies par action pour se négocier maintenant à 2 668 roupies par action.

IRCTC a annoncé sa décision de diviser l’action ainsi que ses résultats trimestriels où la société a déclaré un bénéfice net de Rs 82 crore, en hausse par rapport à la perte nette de Rs 24 que l’IRCTC a enregistrée au cours de la même période l’année dernière. Les revenus d’exploitation de l’IRCTC ont augmenté de 85% pour atteindre 243 crores de roupies, contre 131 crores de roupies au trimestre correspondant de l’année dernière.

Division des actions pour attirer les petits investisseurs

La société PSU a déclaré qu’elle avait décidé de diviser les actions pour se conformer aux directives sur la restructuration du capital des entreprises du secteur public central publiées par le Département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM), ministère des Finances. En outre, l’IRCTC prévoit d’améliorer la liquidité du marché des capitaux afin d’élargir la base d’actionnaires et de rendre les actions abordables pour les petits investisseurs.

« Un fractionnement d’actions est une opération sur titres dans laquelle une entreprise augmente le nombre de ses actions en circulation en émettant plus d’actions aux actionnaires actuels. Le principal motif d’un fractionnement d’actions est de rendre les actions plus abordables pour les petits investisseurs », a déclaré Ashish Chaturmohta, directeur de la recherche chez Sanctum Wealth Management à Financial Express Online. Il a ajouté que cette décision rendra les actions de l’IRCTC facilement accessibles aux investisseurs de détail, qui représentent désormais près de 45% des participants au marché. “L’annonce est une décision positive et (va) encourager les investisseurs particuliers à participer”, a-t-il ajouté.

La division des actions augmentera le nombre d’actions IRCTC de 25 000 000 de valeur nominale de 10 Rs chacune à 125 000 000 000 d’actions d’une valeur nominale de 2 Rs chacune. Jusqu’à présent cette année, le cours de l’action de l’IRCTC a grimpé de 84 %. « Une division d’actions augmente la participation dans l’action et entraîne un achat après la division, selon Vishal Wagh, responsable de la recherche, Bonanza Portfolio.

Faut-il acheter ?

IRCTC a aidé les investisseurs à empocher des rendements intelligents depuis son inscription en octobre 2019. Opérant sur un marché monopolistique, IRCTC bénéficie de certains avantages qui attirent les investisseurs vers lui. « IRCTC, en termes simples, est une entreprise de plate-forme ayant le monopole de la réservation de trains de voyageurs. C’est une entreprise B2C avec une trésorerie solide. Par conséquent, cette société est un candidat à l’achat sur dip », a déclaré Ashish Chaturmohta.

Cependant, sur le plan technique, l’IRCTC est considéré comme une valeur à éviter clairement par Vishal Wagh. «La hausse de l’IRCTC sera bloquée si le stock ne dépasse pas le niveau de Rs 2 750 au plus tôt. À la baisse, le stock pourrait atteindre 2 300 roupies pièce », a-t-il ajouté. Vishal Wagh a ajouté que les investisseurs devraient sortir de l’action tant qu’elle se situe en dessous de 2 750 roupies, sans attendre l’entrée en vigueur de la scission.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.