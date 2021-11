Les actions de Live Nation augmentent après le rebond des revenus du troisième trimestre de 21

Avec un chiffre d’affaires d’environ 2,7 milliards de dollars au troisième trimestre de 2021, contre 184 millions de dollars au cours de la même période en 2020, Live Nation a indiqué que le « troisième trimestre a marqué un retour à la vie à grande échelle ».

Le promoteur de concerts basé à Beverly Hills a récemment divulgué la déclaration audacieuse ainsi que les détails de ses revenus pour juillet, août et septembre de cette année. Sur les 2,7 milliards de dollars de revenus totaux du trimestre, les concerts et les festivals de musique ont généré environ 2,15 milliards de dollars, contre 154,8 millions de dollars au troisième trimestre 2020.

Live Nation’s Ticketmaster, pour sa part, a enregistré un revenu de 374,2 millions de dollars sur le trimestre (contre une perte de 19,8 millions de dollars sur la même période en 2020), tandis que le « sponsoring et publicité » est passé de 47,9 millions de dollars à 174,4 millions de dollars.

De même, le bénéfice d’exploitation de Live Nation au troisième trimestre est passé d’une perte de plus d’un demi-milliard de dollars au troisième trimestre 2020 à 137,1 millions de dollars au troisième trimestre 2021, les pertes de concerts ayant réussi à diminuer de 248,80 millions de dollars d’une année sur l’autre. La billetterie a rebondi après une perte de 197,4 millions de dollars pour dépasser un gain record de 114 millions de dollars au troisième trimestre de cette année, tandis que le parrainage et la publicité ont bénéficié d’une augmentation de 89 millions de dollars en glissement annuel.

Malgré ces gains massifs, cependant, les résultats financiers de Live Nation au cours des neuf premiers mois de 2021 semblent refléter l’impact financier et opérationnel sans précédent des mesures de verrouillage de COVID-19. Entre le début de janvier et la fin de septembre, Live Nation en 2021 a réalisé 3,57 milliards de dollars, selon le rapport sur les bénéfices, les 2,7 milliards de dollars précédemment notés (plus de 75 %) provenant du seul troisième trimestre. De plus, le nombre total de spectacles au cours des T1, T2 et T3 2021 s’est terminé à 7 947, soit une hausse de seulement 360 concerts par rapport aux neuf premiers mois de 2020.

Malgré les obstacles de grande envergure que le secteur du divertissement en direct a endurés en 2020 et au début de 2021 – ainsi que les annulations et les retards en cours – les dirigeants de Live Nation ont adopté un ton optimiste lorsqu’ils ont discuté des perspectives du quatrième trimestre 2021 et de l’intégralité de 2022.

Notant que « les ventes globales de billets pour les grands festivals ont augmenté de 10 % par rapport à 2019 », le président et chef de la direction de Live Nation, Michael Rapino, a reconnu que cette demande renforcée « a également permis d’améliorer les prix, avec des prix moyens pour les amphithéâtres et les grands festivals en hausse à deux chiffres par rapport à 2019 . » L’augmentation a atteint 17% pour les amphithéâtres en particulier, atteignant une moyenne de 63 $ par laissez-passer, a déclaré le directeur financier de Live Nation, Joe Berchtold, lors d’un appel aux résultats du troisième trimestre.

Les participants ont également perdu plus d’argent lors des événements Live Nation au cours du trimestre, a poursuivi Rapino, né en Ontario, « avec des dépenses sur place par fan en hausse de plus de 20 % dans les amphithéâtres et les festivals par rapport à 2019 ». (Berchtold a placé les « dépenses moyennes des fans » pour les transactions sur site à 36 $, en hausse de 25 % en glissement annuel.)

Selon le texte, 22 millions de billets ont déjà été vendus pour des événements Live Nation en 2022, les tournées de Coldplay et des Red Hot Chili Peppers étant jusqu’à présent passées au nord d’un million de billets chacune. (Les fans ont acheté plus de 500 000 billets pour « plusieurs autres tournées » auprès de Live Nation, indique le document.)

«Je m’attends à ce que nous continuions à avoir des obstacles sur la route dans les mois à venir, et il faudra un certain temps pour que les artistes internationaux tournent sur une base véritablement mondiale, mais la force fondamentale du divertissement en direct et de Live Nation a fait ses preuves, et je m’attends à ce que nous continuions à croître à partir d’ici », a conclu Rapino, dont la société a repris ses investissements de plusieurs millions de dollars et ouvert de nouveaux sites.

En ce qui concerne les perspectives à plus long terme de Live Nation, Rapino a également déclaré lors de l’appel des résultats que 2022 « va probablement être une année record », tandis que 2023 et peut-être 2024, en raison d’un « arriéré » de concerts, « seront des années incroyablement fortes ». également. Enfin, Berchtold a indiqué que les fans aux États-Unis et au Royaume-Uni représentaient 95 % des clients de Live Nation au troisième trimestre 2021, contre 75 % au troisième trimestre 2019.

Au moment de la rédaction de cet article, l’action Live Nation était en hausse de plus de 14% par rapport à la clôture d’hier, pour un prix par action de 123,34 $. LYV a brièvement atteint un sommet historique de 127,75 $ par action peu de temps après l’ouverture du marché, et la valeur actuelle de l’action marque un bond d’environ 74% depuis le début de 2021.