Les actions de Macrotech Developers tombent à la cotation; Commencez à négocier avec une réduction de 9% par rapport au prix de l’introduction en bourse

Les développeurs Macrotech ont fait une cotation terne sur les bourses aujourd’hui dans un contexte de faible dynamique du marché. Les actions de la société débutante ont commencé à se négocier à Rs 439 par action, en baisse de Rs 47 ou 9,67% par rapport au prix d’émission de Rs 486 chacune. Macrotech Developers avait une capitalisation boursière de 19 637 crore Rs sur la liste. L’offre publique initiale (IPO) de Rs 2 500 crore de Macrotech Developers a été la première à être ouverte à la souscription cet exercice. La Société est l’un des plus grands promoteurs immobiliers du pays.

L’émission publique de Macrotech Developers a été souscrite 1,36 fois avec une réponse tiède des investisseurs. Il est intéressant de noter que les investisseurs particuliers n’ont pas entièrement souscrit à leur part de l’émission, enchérissant pour seulement 40% du quota. Les employés de l’entreprise n’étaient pas non plus assez enthousiastes, enchérissant pour seulement 17% de la part réservée. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) soumissionnent pour 3,05 fois le quota tandis que les investisseurs non institutionnels (NII) souscrivent à 1,44 fois le quota.

Macrotech Developers était anciennement connu sous le nom de Lodha Developers. Il s’agissait de la troisième tentative de la société pour être cotée sur les bourses, les deux précédentes étant mises de côté avant de voir le jour. Le problème n’est qu’un nouveau problème et aucune offre de vente (OFS), donc tous les fonds iront à l’entreprise. Macrotech Developers a déclaré qu’il utilisera les fonds pour réduire l’encours de la dette et pour acquérir des terres et des droits de développement.

L’entreprise connaît une baisse de son bénéfice net depuis quelques années. Selon HDFC Securities, travailler contre la société est une dette importante, qui pourrait affecter sa capacité à obtenir des financements futurs ou à poursuivre sa stratégie de croissance. Bien que le marché immobilier devrait croître maintenant après avoir atteint un creux plus tôt, la hausse continue des cas de coronavirus pourrait freiner les perspectives. Les développeurs Macrotech rejoindront des pairs tels que DLF, Brigade Enterprises, IndiaBulls Real Estate, Godrej Properties, Oberoi Realty, entre autres.

