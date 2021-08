Les actions de MARA sont beaucoup plus précieuses alors que la Chine supprime l’exploitation minière de Bitcoin

Marathon numérique (NASDAQ :MARA) se trouve maintenant au milieu d’un Bitcoin (CCC :BTC-USD) aubaine minière. En effet, le gouvernement chinois a fermé la plupart des opérations minières de Bitcoin du pays au cours des deux derniers mois. En conséquence, Marathon Digital a vu plusieurs avantages. En fait, la situation va augmenter la valeur du stock MARA de manière assez spectaculaire.

Je m’attends à voir Marathon Digital tirer au moins trois ou quatre avantages majeurs de la répression chinoise contre l’exploitation minière de Bitcoin. Ceux-ci incluent des prix BTC augmentés, des coûts d’équipement réduits et plus encore.

Voici ce que vous devez savoir sur les actions MARA à l’avenir.

Comment la fermeture de l’exploitation minière en Chine aide MARA Stock

Pour commencer, l’un des avantages de cette répression a été l’énorme gain du prix du Bitcoin. Par exemple, depuis son récent creux du 19 juillet, le BTC a augmenté de 44% à la clôture du 12 août. Il s’agit d’un énorme rebond, car la crypto-monnaie a augmenté de plus de 58% depuis le début de l’année (YTD). Ainsi, la majeure partie du gain s’est produite au cours du dernier mois environ, coïncidant avec la fermeture de nombreuses opérations minières en Chine.

Cela aide Marathon Digital car il exploite Bitcoin, augmentant ainsi le prix de ses jetons BTC extraits et améliorant ses revenus. De plus, cela aide directement le bilan de Marathon. À la fin du premier trimestre, la société avait près de 300 millions de dollars en Bitcoin dans son bilan.

Deuxièmement, les estimations indiquent que plus de 50% du taux de hachage de l’industrie minière Bitcoin a maintenant été supprimé, avec autant d’opérations chinoises désormais hors de vue. En conséquence – et comme le souligne CNBC – la difficulté à extraire Bitcoin est maintenant beaucoup plus facile. Cela augmente efficacement le volume de BTC que Marathon Digital peut extraire, ce qui augmente également ses revenus.

Et troisièmement, l’équipement minier Bitcoin est également maintenant beaucoup moins cher, la plupart des machines ASIC (circuits intégrés spécifiques à l’application) étant fabriquées en Chine. Bon nombre de ces fabricants doivent baisser leurs prix en raison de la perte d’un grand nombre de leurs clients nationaux. En outre, les prix du marché secondaire pour les mineurs ASIC ont également baissé.

Par exemple, le 2 août, Marathon a annoncé un nouvel achat massif de 120,7 millions de dollars de 30 000 mineurs Antminer S19j Pro. Cela revient à seulement 4 023 $ par mineur (c’est-à-dire 120,7 millions de dollars / 30 000). Auparavant, ces mineurs auraient probablement coûté beaucoup plus cher, surtout compte tenu de la pénurie de puces semi-conductrices. Bloomberg rapporte qu’il y a eu une baisse de 75 % du prix des équipements du marché secondaire cet été.

Comparaison de l’évaluation de Marathon Digital

Les analystes prévoient désormais que les revenus de Marathon augmenteront considérablement, passant de 225 millions de dollars cette année à 597 millions de dollars en 2022, selon Seeking Alpha. Au moment d’écrire ces lignes, la société avait une capitalisation boursière de 3,27 milliards de dollars, plaçant l’action MARA sur un multiple du prix des ventes (P/S) de 14,5 fois pour 2021 et de seulement 5,47 fois pour 2022.

Par comparaison, Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE) se négocie pour 17,9 fois les ventes 2021 et 8,7 fois les ventes 2022. Cela le place de 23,45 % plus haut pour 2021 et de 59 % plus haut pour 2022. Ainsi, en moyenne, il est évalué à 41 % plus haut que l’action MARA. En outre, Blockchain de la ruche (NASDAQ :HVBT) est à 20,4 fois et 7,65 fois des multiples pour 2021 et 2022, respectivement. Cela équivaut en moyenne à 40 % de plus que Marathon Digital.

Pourtant, Hutte 8 Exploitation minière (NASDAQ :CABANE) se négocie respectivement 6,8 fois et 3,7 fois les ventes, soit 43 % de moins que Marathon Digital. Également, Bitfarms (NASDAQ :BITF) se négocie 11 fois les ventes de 2021, soit 24 % de moins que le multiple P/S 2021 de MARA.

Que faire avec MARA Stock

Par conséquent, en moyenne, Marathon Digital est environ 14 % trop bon marché (c’est-à-dire 41 % + 40 % – 43 % – 24 % = 14 %). Cela implique que l’action MARA devrait se négocier à 37,48 $ par action, soit une augmentation de 14% par rapport à sa clôture du 13 août à 32,88 $.

Cependant, si nous pesons les pourcentages en fonction de la valeur marchande, je soupçonne que cela montrerait que Marathon est encore moins cher en ce moment. En effet, Riot Blockchain et Hive Blockchain ont des valeurs marchandes plus élevées.

En conséquence, les investisseurs axés sur la valeur pourraient vouloir prendre une petite position dans ce titre.

A la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Bitcoin.

