Les actions de Maruti Suzuki, Zee Entertainment, Axis Bank, Kotak Bank, Bharti Airtel, Vodafone Idea en bref

La confirmation d’un renversement de fond plus élevé est susceptible de tirer Nifty vers les niveaux de 18600 au cours de la semaine à venir. Image : .

Les contrats à terme Nifty se négociaient en baisse de 46,50 points ou 0,25% à 18287 sur la bourse de Singapour, ce qui suggère un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50. Les analystes ont déclaré que les marchés boursiers indiens se dirigeaient non seulement vers l’expiration hebdomadaire des options, mais aussi l’expiration mensuelle des dérivés. jeudi. Ceci est susceptible de maintenir les marchés volatils. Les acteurs du marché surveilleront de près les bénéfices du trimestre de juillet à septembre pour l’exercice 22, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux. « Le marché semble avoir rebondi après la faiblesse des 4 séances précédentes. La confirmation d’un renversement de fond plus élevé est susceptible de tirer Nifty vers les niveaux de 18600 au cours de la semaine à venir. Le soutien immédiat est placé à 18 200 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Maruti, ITC, Titan: Sociétés cotées à l’ESB telles que Larsen & Toubro, ITC, IndusInd Bank, Bajaj Auto, Titan Company, Lupin, Maruti Suzuki India, Punjab National Bank, SBI Life Insurance Company, Zee Entertainment Enterprises, Aarti Drugs, Adani Enterprises, Adani Ports and Special Zone économique, Happiest Minds Technologies, IIFL Finance, IIFL Wealth Management, India Grid Trust, Indian Overseas Bank, JK Paper, Poonawalla Fincorp, PSP Projects, Ramco Systems, Raymond, Reliance Power, Shriram City Union Finance, SKF India, Sona BLW Precision Forgings, Tata Chemicals, Tube Investments of India, Torrent Power, TTK Prestige, United Breweries, United Spirits et Welspun India publieront aujourd’hui leurs résultats du trimestre de septembre.

Nouvelles connexes

Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, Bharti Airtel, Bharat Forge, JSW Steel en bref ICICI Bank, SBI, les actions d’Axis Bank ont ​​atteint de nouveaux sommets de 52 semaines sur l’ESB ; 42 actions au plus bas de 52 semaines Les actions de Reliance, ICICI Bank, HDFC Life, Indian Oil, Zee Entertainment, Tech Mahindra en bref

ZEEL : La Haute Cour de Bombay a accordé mardi une mesure provisoire à Zee Entertainment Enterprises (ZEE) en empêchant son plus grand investisseur, Invesco Developing Markets Fund, de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE).

Bajaj Finance : Bajaj Finance a annoncé mardi une augmentation de 53% en glissement annuel de son bénéfice net consolidé à Rs 1 481 crore pour le trimestre clos le 30 septembre. Les actifs sous gestion (AUM) pour le trimestre de septembre ont augmenté de 22% en glissement annuel à Rs 1 66 937 crore. par rapport à Rs 1,37,090 crore au 30 septembre 2020.

La Banque Axis: Le prêteur du secteur privé Axis Bank a annoncé mardi une augmentation de 86% en glissement annuel de son bénéfice net au T2FY22 à 3 133 crores de Rs, à la suite d’une baisse de 60% des provisions à 1 735 crores de Rs. Le revenu net d’intérêts (NII) de la banque – la différence entre les intérêts gagnés et les intérêts dépensés – a augmenté de 7,84 % pour atteindre 7 900 crores de roupies.

Banque Kotak Mahindra : Le prêteur du secteur privé Kotak Mahindra Bank a annoncé mardi un bénéfice net de 2 032 crores de roupies au cours du trimestre de septembre de l’exercice 22, en baisse de 7 % en glissement annuel en raison d’une augmentation de 27 % des provisions en glissement annuel à 424 crores de roupies. .

Bharti Airtel, Vodafone Idée : Le tribunal des télécommunications TDSAT n’a entendu aucune affaire inscrite devant lui pour mardi, y compris l’affaire de pénalité cumulative de 3 050 crores de Rs de Bharti Airtel et Vodafone Idea. « Toutes les personnes concernées sont informées par la présente que le Tribunal Hon’ble ne siégerait pas aujourd’hui, c’est-à-dire le 26 octobre 2021 », a déclaré un avis de TDSAT. Cependant, l’avis de TDSAT n’a précisé aucune raison.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.