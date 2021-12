Les actions de Metro Brands, Indian Oil, MapMyIndia, SBI, Airtel, Reliance, Adani Transmission en bref

Les contrats à terme astucieux se négociaient à 53,50 points, soit 0,32%, à 16 881,50 sur la bourse de Singapour au début de la séance.

Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient une ouverture de brèche mercredi, un jour avant l’expiration hebdomadaire de F&O. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 53,50 points, soit 0,32%, à 16 881,50 sur la bourse de Singapour au début de la séance. Lors de la session précédente, BSE Sensex a ajouté 497 points ou 0,89% pour clôturer à 56 319 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a gagné 156 points ou 0,94% pour terminer à 16 770. Les analystes disent qu’après une correction de plus de 10 %, Nifty se négocie désormais à 19,2x P/E FY23 et n’est plus dans la zone chère. « Bien que la tendance du marché puisse être volatile à court terme en raison du risque potentiel de la variante Omicron et des indices mondiaux fragiles, nous suggérons aux investisseurs à long terme de profiter de cette volatilité sur le marché et d’ajouter progressivement à leurs portefeuilles à des niveaux inférieurs, », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail, Motilal Oswal Financial Services Ltd.

Des actions à surveiller

Marques de métro : Le détaillant de chaussures Metro Brands, soutenu par Rakesh Jhunjhunwala, fera ses débuts en bourse le mercredi 22 décembre 2021. Le prix d’émission final est de 500 Rs par action.

CE Info Systems (MapmyIndia): Fidelity Investment Trust Fidelity Series Emerging Markets Fund a acquis 3,18 actions lakh à 1 404,47 Rs par action, et Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs India Equity Portfolio a accumulé 3,76 actions lakh à 1 392,99 Rs par action par le biais d’opérations en gros sur la NSE.

Société pétrolière indienneion: Le Board of Indian Oil a approuvé l’acquisition de 36,93 lakh actions d’une valeur nominale de 10 Rs chacune, équivalant à 4,93% du capital social d’Indian Gas Exchange Limited (IGX).

Industries Exide : Exide Industries a déclaré mardi que son conseil d’administration avait donné son approbation de principe à la création d’une nouvelle usine de fabrication de cellules lithium-ion de plusieurs gigawatts en Inde, car elle prévoyait de participer au programme gouvernemental d’incitation liée à la production (PLI) pour les fabrication de cellules chimiques.

Banque Nationale de l’Inde: SBI a acquis une participation minoritaire dans JSW Cement en investissant 100 crores de roupies dans des actions privilégiées obligatoirement convertibles (CCPS) de la société, a annoncé ce dernier mardi. L’investissement aidera JSW Cement à étendre sa capacité à 25 millions de tonnes par an (MTPA) contre 14 MTPA actuellement.

Transmission Adani: Adani Transmission a annoncé lundi avoir achevé la construction des lignes de transmission intra-étatiques de 897 kilomètres de circuit (km) dans l’Uttar Pradesh.

Airtel, Voda Idea, Reliance Industries : Reliance Jio a ajouté 1,76 million d’abonnés sans fil en octobre, devenant ainsi le seul opérateur à ajouter des clients au cours du mois. Bharti Airtel a perdu 4,89 abonnés lakh tandis que Vodafone Idea a poursuivi sa vague de pertes avec une perte de 9,64 abonnés lakh, selon les données partagées par la Telecom Regulatory Authority of India (TRAI).

