Les actions de Metro Brands, soutenues par Rakesh Jhunjhunwala, sont cotées en bourse, l’action fait ses débuts avec une remise de 13% sur le prix de l’introduction en bourse

Metro Brands, le détaillant de chaussures soutenu par Rakesh Jhunjhunwala, a fait ses débuts timides en bourse aujourd’hui.

Les actions Metro Brands, un détaillant de chaussures soutenu par Rakesh Jhunjhunwala, ont fait des débuts timides en bourse le mercredi 22 décembre 2021. Les actions de Metro Brands ont commencé à se négocier à 436 par action, en baisse de 64 Rs ou 12,8% par rapport au prix d’introduction en bourse de 500 Rs par action. Metro Brands avait une capitalisation boursière de 11 837,72 crores de roupies lors de sa cotation. La taille totale de l’introduction en bourse de Metro Brands était de 1 368 crore de Rs, dont 1 073 crore de Rs était une offre de vente et 295 crore de Rs était un nouveau problème. L’émission publique a reçu 3,6 fois la souscription. Il a vu des demandes d’actions de 6,96 crores contre la taille de l’émission de 1,91 crore. Actuellement, Metro Brands compte 598 magasins dans 136 villes réparties à travers l’Inde. Parmi ceux-ci, 211 magasins ont été ouverts au cours des trois dernières années. Metro Brands détenait le troisième plus grand nombre de points de vente exclusifs en Inde au cours de l’exercice 2021.

La société a prévu d’utiliser le produit de la nouvelle émission pour les dépenses d’ouverture de nouveaux magasins sous les marques Metro, Mochi, Walkway et Crocs et à des fins générales de l’entreprise.

Amarjeet Maurya, AVP – Mid Caps, Angel One a une vision positive du stock à long terme grâce à des activités légères, des marques fortes et une large gamme de produits. « Chaque baisse du cours des actions offre des opportunités d’achat aux investisseurs à long terme », a-t-il conseillé aux investisseurs.

La plupart des analystes des maisons de courtage tels que Nirmal Bang, Hem Securities, Choice Broking, BP Equities, IDBI Capital avaient attribué une note de souscription à l’introduction en bourse de Metro Brands. Religare Broking dans sa note d’introduction en bourse avait déclaré que la société était bien placée pour bénéficier des tendances de croissance positives de l’industrie compte tenu de sa forte présence, d’une large gamme de marques et de produits qui répondent à toutes les occasions à travers les tranches d’âge et les segments de marché. À l’exception de l’exercice 21, Metro a publié des résultats financiers décents avec des marges et un profil de rendement sains.

La note d’introduction en bourse d’ICICI Securities a déclaré que Metro Brands fait partie des marques indiennes ambitieuses dans la catégorie des chaussures qui s’adresse principalement à la catégorie des chaussures économiques à haut de gamme. « C’est un jeu sur les consommateurs qui remontent la pyramide des prix du segment de masse aux segments de prix économique, moyen et haut de gamme », a-t-il ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.