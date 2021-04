Les actions de Microcap ont battu les actions à mi-capital et à grande capitalisation cette année, aidées par Gamestop et la frénésie de Reddit

L’indice Microcap constitue les plus petites actions de l’indice Russell 3000E. (Image: REUTERS)

Après avoir coulé plus que les indices à moyenne et à grande capitalisation lors de la liquidation de mars 2020, l’indice Russell Microcap a renversé la situation et surperformé les autres segments d’actions depuis le début de cette année, grâce aux investisseurs particuliers et à la frénésie de Reddit. Dans un blog récent, Catherine Yoshimoto, directrice de la gestion des produits chez FTSE Russell, a souligné que l’indice Microcap, qui constitue la plus petite valeur de l’indice Russell 3000E, a non seulement zoomé en 2021 pour donner le plus de rendements depuis le début de l’année, mais a annulé les pertes antérieures et est maintenant l’indice le plus performant sur une base de rendement total sur 1 an.

«En janvier 2021, les utilisateurs des forums Reddit ont collaboré pour acheter des actions et des options d’achat dans des entreprises où les hedge funds avaient d’importantes positions courtes», a écrit Yoshimoto. «L’effort concerté a été un succès, et la plus grande cible du phénomène était Gamestop, un détaillant de jeux vidéo dont la capitalisation boursière est passée de 1,3 milliard de dollars fin décembre à près de 28 milliards de dollars fin janvier», a-t-elle ajouté. Bien qu’en baisse par rapport à ses sommets, le cours de l’action de Gamestop est toujours en hausse de 984% depuis le début de l’année. Yoshimoto a ajouté que la croissance phénoménale de Gamestop en 2021 avait contribué pour 259 points de base à la performance de Russell Microcap cette année. Gamestop est le plus grand avoir parmi les actions de microcap.

Plus tôt en 2020, l’indice microcap a été le pire et sous-performait les autres indices jusqu’à la fin de l’année civile dernière. «Alors que les premiers jours de la pandémie ont fait des ravages dans les actions américaines, la performance de la microcap a été la plus durement touchée», a déclaré FTSE Russell. « Ils (Microcaps) ont par la suite rebondi aux côtés de tous les segments de capitalisation boursière américaine, mais leur performance est restée inférieure à celle de leurs homologues de plus grande taille – jusqu’aux événements du début de 2021, lorsque les microcaps américaines ont dépassé les autres », ont-ils ajouté.

En février 2021, Digital Turbine, Gamestop Corp, Magnite Inc, Fuelcell Energy, Intella Therapeutics, Exp World Holdings, Maxar Technologies, Overstock Com, Owens & Minor et Sorrento Therapeutics étaient les 10 principaux composants de l’indice Russell Microcap. La santé, la finance et la consommation discrétionnaire constituent les plus grands secteurs de l’indice.

La montée en flèche des microcaps ne se limite pas à Wall Street, selon FTSE Russell. L’indice FTSE Global Microcap a surperformé l’indice FTSE Global Smallcap, l’indice FTSE All-World et l’indice FTSE Global Total Cap depuis le début de l’année et sur une base de rendement d’un an.

